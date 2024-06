Flavia Miller aclaró una de las versiones más escandalosas de la separación de Susana Giménez y Huberto Roviralta, a 26 años del “cenicerazo”

Escuchar

Un video, una traición y un “cenicerazo”. El 11 de febrero de 1998, Susana Giménez copó las tapas de todos los medios del país: luego de descubrir la infidelidad de su entonces marido Huberto Roviralta con la vedette Flavia Miller, le puso punto final a su matrimonio en medio de un escándalo. Hoy, 26 años después, la exvedette volvió a referirse al tema y habló, sin vueltas, de uno de los rumores más fuertes que circuló aquel entonces.

Todo comenzó con un video en formato VHS. En las imágenes se podía ver a Roviralta en la cama junto a una rubia que no era Susana. Fue la misma Miller quien filmó el encuentro, y quien le llevó el material a los medios. Cuando trascendió, la conductora estaba en Miami. Al regresar y encontrar a Roviralta en su casa de Barrio Parque, estalló. Los periodistas que se encontraban en la puerta fueron testigos de los gritos y pudieron grabar lo que pasó. Tras un ataque de ira de la diva, se escuchó un fuerte golpe y Roviralta, con la nariz ensangrentada, salió a la calle para que todos pudieran comprobar que había sido herido con un “cenicerazo” . El divorcio le valió a la diva 10 millones de dólares, y Miller, luego de un breve paso por el teatro y la TV, quedó en el olvido.

Un rumor falso

Si bien en una época todos sabían quién era, con el tiempo Miller pudo cambiar de forma radical su vida. Hoy, trabaja como recepcionista de una peluquería en Recoleta y usa su nombre real: Alejandra Olga Suárez. Allí la encontró Matías Vázquez, el cronista de Socios del Espectáculo, y allí le preguntó por aquel famoso episodio.

Antes de poner la nota al aire, el periodista aclaró por qué Miller no puede mencionar a Roviralta. “ Porque tiene un juicio. Roviralta le embargó un departamento a Flavia Miller. ´Yo terminé con asistencia psiquiátrica después del escándalo de Susana´, me dijo ”. Vázquez también señaló que la exvedette tuvo que alejarse de los medios “para reinventarse”.

Lo primero que contó Miller es que hace siete años trabaja en la peluquería. “Estoy bien, tranquila”, confesó con una sonrisa. Luego, repasó algunos momentos del pasado. “Yo tuve muchas malas en mi vida. Estuve mal, estuve con tratamiento psiquiátrico. Pero había que levantarse y seguir. Me costó mucho, pero me levanté”, aclaró.

Susana Giménez y Huberto Roviralta

Tras recordar su carrera en la televisión y sus últimos pasos en el espectáculo, Miller aseguró que la gente no se olvidó de ella. “La gente me recuerda siempre. Me dicen ´Flavia, ¿qué hacés?´”, compartió entre risas. En ese momento, Vázquez aprovechó para preguntarle por su affair con el expolista. “¿Te preguntan qué pasó con Roviralta?”, disparó. “No, para nada”. “Eso es del pasado”, explicó, y agregó que nunca más habló con él.

“¿Por qué crees que la gente se quedó con ese morbo en la cabeza?”, insistió Vázquez. “Calculo que es porque era Susana”, analizó Miller, y decidió aclarar un rumor que circuló y del que nunca se habló. “ Se inventaron millones de cosas que nada que ver, como que hicimos trío con Susana”, sentenció. “¡Por favor!”, exclamó, entre risas. “Me hicieron una nota hace mil años de esto. ´¿Qué? ¡No!”, repitió. “Obvio que no” .

Por último, Miller contó que admira a Susana Giménez y que entre Susana y Moria Casan se queda con “la One”. Además, dijo que, si bien nunca habló con ella, se sentaría cara a cara con la diva de Telefé, aunque no le pediría perdón. “ No tengo por qué. No hice nada como para pedir perdón . No maté, no hice nada”, ratificó. También confió que en el juicio entre Susana y Roviralta declaró a favor de la conductora. “Todo bien con ella. El culpable fue uno solo. Nada más”, se despidió”.

Huberto Roviralta con la evidencia del cenicerazo Archivo

Si bien no suele hablar del tema, en marzo del año pasado le preguntaron a Susana por el escándalo del cenicero y ella dejó algunas frases de lo sucedido. “¿Ya? ¿25 años? La p… madre”, exclamó Susana cuando le mencionaron un nuevo aniversario de su escandaloso divorcio. “¿Qué recuerdos te da ese momento?”, quiso saber el movilero de América TV. “Espantosos, ¿qué va a ser?”, reaccionó. “Pero terminó todo bien”, acotó el movilero, a lo que Susana sumó: “¿Qué bien? ¡Si le tuve que dar 10 palos!”. “Si tenés que pensar en Roviralta, ¿qué se te viene a la cabeza?”, buscó cerrar el cronista. “Mejor que no lo diga porque vamos en cana todos”, completó.

