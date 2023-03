A 25 años del “cenicerazo”: Susana Giménez recordó su polémico divorcio de Huberto Roviralta

escuchar

Fresca y espontánea como siempre, Susana Giménez no pudo ocultar su sorpresa cuando, frente a su casa de Barrio Parque, un movilero de América TV le habló de su polémica separación de Huberto Roviralta y del famosísimo episodio del cenicero. “¿Ya 25 años?”, disparó la diva de los teléfonos con un gesto de asombro, y aprovechó la oportunidad para dejar en claro que jamás perdonó a su aquel entonces marido y dejó entrever que nunca contó todo lo que realmente sucedió tras aquella ruptura. Además, respondió a las preguntas sobre la realidad actual de la TV, sobre LOL, su nuevo proyecto, sobre su futuro laboral y sobre las últimas declaraciones de Carlos Perciavalle, con quien se había amigado pero que, otra vez, volvió a apuntar contra su familia y, en consecuencia, contra ella.

Recién llegada de Punta del Este, donde se radicó desde que se inició la pandemia, Susana contó que si bien extraña Buenos Aires viene periódicamente a la ciudad. “Ahora vengo porque se estrena el programa de Amazon”, explicó en relación a LOL: Last One Laughing, un formato japonés que es éxito en México y Colombia y que ahora fue adaptado para Argentina. “Yo creo que va a ser divertido. Lo dan en todas partes del mundo y tiene éxito en todos lados. Veremos qué pasa acá”, contó.

Luego de escuchar la consulta del movilero de A la tarde sobre la ausencia de las grandes figuras del espectáculo en la TV, Susana hizo un gesto de hartazgo. “Chicos, estoy cansada, tengo calor… no voy a contestar cosas importantes que tengo que pensar”, se sinceró. La misma reacción tuvo cuando le pidieron un análisis sobre los nuevos medios de comunicación. “¿Otra más? Son más o menos lo mismo”, dijo.

“Una fácil”, propuso entonces el periodista. “Perciavalle habló de Mecha, ¿qué sentiste?”, quiso saber. La consulta surgió a partir de las duras declaraciones del humorista, quien trató de vaga a la hija de la diva en una nota que brindó hace pocos días. “¿Y cómo está la loca de Mercedes? Que hija de p..., vos no tenés nada que ver, pero nunca laburó che, que se deje de joder, ¿Y se deprime la estúpida? Qué sería de todos nosotros que laburamos como locos y no nos deprimimos nunca, tendrías que haberle conseguido un laburo a esa chica... No se, que vaya a vender pescado”, fueron las palabras textuales de Perciavalle. Susana, consultada por el movilero, respondió: “No sé, está cada día más loco. Tardamos 20 años en amigarnos por una cosa que dijo y ahora que estamos amigos y que me llamó para Año Nuevo, tan cariñoso y amoroso...”, reflexionó Susana y agregó: “Él cuando está actuando dice cualquier cosa, sea de quien sea”.

Sobre sus palabras en relación a que Uruguay es más caro que Estados Unidos y que se replicaron en todos los medios, Susana le restó importancia al tema. “Por eso no quiero hablar, porque cada vez que hablo salen cosas así que no son tan importantes”, se quejó, aunque luego reconoció que es cierto, que está caro para ella y para todo el mundo.

Por último, el movilero hizo mención a la casa de Barrio Parque y recordó que, en ese mismo lugar, pero hace 25 años sucedió uno de los hechos más recordados en la historia de la farándula argentina: el cenicerazo a Huberto Roviralta. “¿Ya? ¿25 años? La p… madre”, exclamó Susana y se tapó de inmediato la cara. “Qué recuerdos te da ese momento?”, quiso saber el periodista. “Espantosos, ¿qué va a ser?”, reaccionó. “Pero terminó todo bien”, acotó el movilero, a lo que Susana sumó: “¿Qué bien? ¡Si le tuve que dar 10 palos!”. Luego, admitió que el día que Roviralta estuvo en la tribuna de su programa ella no fue quien lo llevó.

“Si tenés que pensar en Roviralta, ¿qué se te viene a la cabeza?”, buscó cerrar el cronista. “Mejor que no lo diga porque vamos en cana todos”, completó. Por último, Susana respaldó a Wanda Nara y a su nuevo proyecto como conductora de MasterChef y aseguró que nadie reemplaza a nadie cuando le mencionaron si podía ser la influencer y empresaria su sucesora.

