Flavia Palmiero, sobre Araceli González: “Nos dejamos de ver no por una pelea sino por la vida”

La visita de anoche de Araceli González a MasterChef Celebrity para probar los platos de los participantes y darles su opinión, volvió a traer al presente su vieja amistad y distanciamiento de Flavia Palmiero.

Consultada por LA NACION, la participante del reality de cocina dijo: “La verdad dejamos de vernos, pero no por una pelea sino por la vida. Hace años hablamos por teléfono y está todo bien. La visita de Araceli fue una lindísima sorpresa y fue genial”.

Sobre como se sintió después de la devolución de la invitada, Palmiero expresó: “Para mí fue una gran noche. Cuando ella y los jurados terminaron de darme su opinión, Araceli y yo empezamos a contar un par de cosas nuestras, de anécdotas. Nos matamos de risa”.

Y agregó: “Hubo un momento en el que empecé a contar que el programa es muy particular, es muy movilizador, es muy especial. Hace dos meses que estoy dedicándome a esto, horas y horas cocinando, aprendiendo, rompiéndome el alma porque obviamente no cociné toda la vida. Laburé mucho y nunca me ocupé de esto y era un gran desafío. Me emocioné muchísimo y ella también se emocionó, se puso a llorar. Fue re lindo. Indudablemente por los tiempos de la edición toda esa parte no salió al aire”