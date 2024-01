escuchar

Hacía rato que era un secreto a voces, pero ellos no decían nada y, lejos de confirmarlo, sugerían que todo era un invento y que solamente eran buenos amigos. Sin embargo, con el año nuevo se animaron a gritar a los cuatro vientos que se aman. Y mucho. Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato se conocieron en el 2019, cuando fueron la pareja campeona del “Bailando por un sueño”. Ya en ese entonces existía mucha química y se rumoreó que había un romance, pero ella estaba en pareja con Magalí Tajes y él se estaba reconciliando con Flor Vigna, luego de un distanciamiento. Eso no impidió que se hicieran muy buenos amigos, y esa relación nunca se cortó.

El año pasado volvieron a trabajar juntos en Luzu TV y otra vez esos rumores de amor clandestino volvieron a correr como reguero de pólvora. Occhiato estaba soltero, pero Peña estaba en pareja con otro compañero de la radio, Agustín Franzoni. Hace tres meses, se separó y los rumores regresaron. La feliz parejita los esquivaba y hasta contrariaban a los fans que le pusieron nombre al shippeo: OchiaMin, resultado del apellido de él y el segundo nombre de ella, y los hicieron tendencia en las redes. Y dicen que tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe. Este verano están juntos en Pinamar, haciendo Nadie dice nada, todas las mañanas de 10 a 13. Ella pasó las fiestas con la familia de él y se los vio juntos en un supermercado, en la playa y en algún bar.

Finalmente, el 2 de enero decidieron blanquear su romance al aire. Para sorpresa de todos, en un momento del programa, Occhiato alteró la rutina del día y dijo: “Para no darle vueltas a la situación, porque después nos sacan fotos, y parece que somos...”. “Que somos boludos”, lo interrumpió Flor Jazmín. Y él retomó: “ Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida. Lo dije ”. Muy emocionada, Flor no pudo evitar las lágrimas y agregó: “Voy a llorar. Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos”. Y coronaron la declaración con un beso tímido.

¿Quién es Flor Jazmín?

Nació y creció en Lanús y allí vivió hasta los 25 años; cuando entró al “Bailando” se mudó al barrio de Almagro, para estar más cerca de su trabajo. Por entonces estudiaba actuación y baile, y era muy activa en redes sociales, por lo que Nico Occhiato pidió que fuera su partenaire el certamen de baile de ShowMatch, en el 2019. La pareja fue aceptada por la gente y en la pista eran un fuego, tanto que se consagraron campeones.

Alguna vez contó que sus padres, Adrián y Rosa, están casados desde hace muchos años y siguen juntos, y que tiene una hermana que se llama Rocío, tres años menor, y sufre de “un retraso madurativo muy importante, que la vuelve completamente dependiente; tiene Rubinstein Taybi y trastornos relacionados al desarrollo, y varias patologías″, explicó la bailarina en algunas entrevistas. “ Tener un familiar especial genera que toda la familia lo sea. Tuvimos que adaptarnos y aprender a convivir con muchas cosas. Admiro profundamente la fortaleza de mis padres, porque no es nada fácil criar a una hija discapacitada. Ellos tienen una entrega absoluta por nosotras y jamás hicieron diferencia o me descuidaron por la atención que requería mi hermana”, contó en LAM.

Confesó además que cuando terminó el secundario decidió estudiar profesorado de educación física. “Tiene buena salida laboral y sé que algún día voy a tener que hacerme cargo de mi hermana. Al principio eso me generaba miedo, pero pude procesarlo bien”, explicó. Sin embargo, no era el futuro que le gustaba y a los dos años dejó para dedicarse de lleno al baile. Antes había trabajado de promotora y repartiendo panfletos casa por casa.

Sobre la relación con su hermana, asegura que no se comunican de una manera convencional porque eso no es posible, pero tienen una relación muy cercana. De hecho, entender las limitaciones de su hermana la hicieron darse cuenta de que tenía que hacer lo que le gustaba y lo que deseaba: “Desde muy chica entendí que existía la posibilidad de no tener independencia y de no tener un montón de otras cosas. Mi hermana no puede elegir si quiere o no tener una familia, una carrera, un estudio. Siempre va a ser dependiente. Eso me conectó con un dolor muy profundo y una frustración que me enseñó que puedo ver de otra manera lo que no puedo cambiar. Mi hermana fue un poco esa maestra que me ayudó a decir: soy una privilegiada por tener salud y tengo la posibilidad de elegir”.

Hizo terapia durante muchos años y también terapias alternativas como biodecodificación, constelaciones familiares, numerología. Y se reconoce fan de la astrología.

Alguna vez contó que decidió llamarse Florencia Jazmín para diferenciarse de la actriz Florencia Peña. “Cuando era chica quería ser modelo y en algunos castings se reían cuando decían mi nombre, porque esperaban ver a Flor Peña y yo no era lo que la gente esperaba (risas). Decidí usar mi segundo nombre”, explicó.

Los otros amores de Flor

Flor Jazmín y el influencer Agustín Franzoni estuvieron juntos un año pero, ambos de muy bajo perfil, nunca hablaron de la relación. Se separaron en septiembre del 2023.

Antes, cuando apareció en los medios gracias al “Bailando por un sueño”, Peña estaba en pareja con la guionista y comediante Magalí Tajes. En las entrevistas de ese entonces, decía: “Nunca pensé que me iba enamorar de una mujer, pero me re mil enamoré. La veía en las redes y sabía que era una grosa. Un día me animé y la invité a tomar un fernet. Pensé que nunca me iba a responder el mensaje y a los minutos me contestó ‘bueno, Florencia Jazmín, cuando tengas sed avisame y tomamos algo’. Así nos conocimos”.

Magalí Tajes y Flor Jazmín Peña Instagram

Las chicas empezaron a convivir con la pandemia, en marzo del 2020. Pero cinco meses después Tajes dejó el departamento de Flor Jazmín y un tiempo después contó: “Un día Flor me dijo ‘ya no te amo’. Fue durísimo, pero yo me sentí libre después de eso, porque hasta que me dijo ‘ya no te amo’, yo la remé de una manera… A partir de ese momento yo también establezco esa pared y digo ‘ya no te amo o ya no siento eso por vos de esa manera’”.

Cuando Flor Jazmín contó en el programa de Marcelo Tinelli que es bisexual, se armó un gran revuelo e inclusive se sinceró diciendo que tuvo problemas en su seno familiar al salir del closet. “No soy lesbiana, solo me enamoré de una mujer. Tuve una novia y dos novios a lo largo de mi vida, pero no me gustan las etiquetas porque limitan. Dejo que la vida me sorprenda y apunto más a enamorarme de la persona, independientemente de su sexo ”, decía en LAM. “Con mi mamá no hablamos durante 18 días, fue tremendo. Y somos muy unidas. Había mucha información nueva para procesar. Entiendo que no se lo esperaban y al principio les costó, sobre todo al verme en las notas o leer algún título llamativo”, sumaba.