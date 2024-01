escuchar

Tras fuertes rumores y especulaciones a partir de videos que circulaban en las redes sociales, Nicolás Occhiato y Flor Jazmín, compañeros en el programa de streaming Nadie Dice Nada (Luzu TV), blanquearon su romance en la transmisión de este martes desde Pinamar. Rápidamente, los fanáticos del programa se hicieron eco de la noticia e inundaron de memes las redes sociales. Muchos de ellos, dedicados a la expanelista del programa Nati Jota, y a otro integrante de Luzu, Agustín Franzoni.

Los rumores acerca de esta flamante pareja vienen desde hace bastante tiempo. Los fanáticos compartieron clips a lo largo de estos días sobre miradas cómplices entre ellos, indirectas en redes sociales y muchas idas y vueltas que daban a entender de que había atracción entre ambos.

En la emisión de este martes de Nadie Dice Nada, que se realizó desde Pinamar por la temporada de verano, ambos empezaron a dar algunas indirectas que hicieron que los fanáticos pidieran a gritos desesperados que confirmaran el romance.

Hacia el final del programa, los deseos de los fans se hicieron realidad de boca del propio Occhiato. “Para no dar vuelta más a la situación, porque si no nos sacan fotos”, dijo y su compañera agregó: “Parece que somos dos bol***s aparte”. De esta manera, ambos dejaron en claro que estaban al tanto de lo que se decía sobre ellos en las redes. Fue entonces cuando llegó la gran revelación.

“Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida”, aseguró el conductor y rápidamente el estudio se llenó de gritos de emoción. “Lo dije, ya está”, agregó. Mientras Momi Giardina aplaudía feliz por sus compañeros, Flor se animó a hablar, aunque no pudo ocultar su emoción. “Y bueno, nada, sí... pasa que voy a llorar”, dijo y finalmente entre lágrimas confirmó la feliz noticia: “Son esas cosas que uno no elige y te pasan y te haces cargo”.

Los mejores memes después del beso entre Occhiato y Jazmín: apuntaron a Nati Jota Instagram: @luzutv

Ante la inesperada noticia, muchos de los memes estuvieron apuntados a dos protagonistas del canal. Por un lado, Nati Jota, quien fue partícipe del proyecto Nadie Dice Nada desde su inicio, pero este año decidió dar un paso al costado y se convirtió conductora de Sería Perfecto (Olga), programa en el canal de streaming de Migue Granados.

Durante su paso por el programa conducido por Occhiato, Nati Jota se viralizó en reiteradas oportunidades por sus chistes e indirectas al conductor del programa. Sin embargo, nunca pasó del humor. Entonces, los usuarios publicaron memes de cómo se sentiría la influencer en estos momentos.

En este sentido, la conductora opinó al respecto a través de un mensaje compartido en X. “Mis feliciteishons a Nico y Flor, ligué un TT (trending topic) súper de rebote porque creo que todos sabían que lo que hacíamos al aire era show y chiste”, introdujo y luego añadió: “Es uno de los TTs más inofensivos que tuve, así que tampoco me quejo. ¡Besos y abrazos a todo Luzu que los quiero! Y bauticemos al 2/1/24 como el Occhiaminazo”.

Por otro lado, el otro apuntado, que también fue trending topic en X, fue Agustín Franzoni, integrante de Red Flag (Luzu TV), quien tuvo un breve romance con la bailarina a fines del año pasado. Muchos de los fanáticos se ilusionaron con una segunda parte de esta historia entre estos protagonistas, pero el comunicado de Occhiato y Jazmín acabó con cualquier especulación.

Los mejores memes después del beso entre Occhiato y Jazmín

voy a estar todo el día pensando en nico occhiato diciendo “me enamore como no pensé que me iba a enamorar nunca en mi vida”?? SI

pic.twitter.com/uVN1luGNvz — vii (@chaoticmg) January 2, 2024

ME PARO DE PIE PARA APLAUDIR A OCCHIATO CONFIRMANDO DICIENDO ESTOY “ENAMORADO COMO NUNCA PENSE QUE ME IBA A ENAMORAR” #occhiamin pic.twitter.com/ORZADWFhpW — Lu (@eeversinceharry) January 2, 2024

en un posteo de Flor Jazmín y Nico Occhiato una puso YO SOY NATI JOTA EN LA VIDA y si bueno espectadoras nacemos pic.twitter.com/TVQoMHYReJ — pelona fan account (@JoseePoy) January 2, 2024

Los memes después del beso entre Nicolás Ochiatto y Flor Jazmín

con razon franzoni se fue a pasar la fiestas solo al medio de una montaña yo haría exactamente lo mismo — lu (@lulamurazabal) January 2, 2024

