El video viral que revela cuándo se vieron por primera vez Nico Occhiato y Flor Jazmín

El 2024 comenzó de una manera muy distinta para Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, al decidir terminar con las especulaciones y confirmar el intenso romance que vivían. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y foco de “homenajes” por parte de sus fanáticos, que comparten con ellos la felicidad que atraviesan. Entre ellos se viralizó un video en el que se deja al descubierto el primer acercamiento de los influencers que, para sorpresa de muchos, no fue en la pista del Bailando por un sueño (eltrece).

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se mostraron por primera vez juntos en la pista del Bailando en 2019. Ella era la bailarina acompañante del ex Combate, que atravesaba su primer boom de popularidad. De inmediato se ganaron el cariño de la gente y resultaron ser los ganadores de aquella emisión. Desde entonces, los participantes se mostraron unidos desde lo laboral y personal, forjando una gran amistad, que mutó a un amor de pareja que viven actualmente.

Nico Occhiato y Flor Jazmín viven un intenso romance que retratan en redes sociales (Foto: Instagram @nicoocchiato)

Y si bien podría decirse que hasta acá se sabía todo sobre su vínculo, que fue prácticamente televisado por el reality, las redes sociales y su posterior relación laboral en Luzu TV, recientemente se dio a conocer un material de archivo que revierte la versión de que fueron unidos por la pista del ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

En una recopilación de clips, se deja en evidencia que el primer acercamiento de la ahora pareja fue en 2018, en La tribuna de Guido (eltrece) conducido por Guido Kaczka donde se realizaba una competencia de talentos con un premio de un lujoso viaje a Dubai. Allí se presentó Flor Jazmín Peña, que para entonces comenzaba su camino de popularidad en redes sociales. Bailó junto a dos colegas y se llevó todos los aplausos al interpretar una versión coreográfica de la serie La casa de Papel, un éxito de Netflix en aquel entonces.

Una de las personas que la elogió fue Nicolás Occhiato, quien era parte del jurado del ciclo, acompañado por Micaela Viciconte, Rocío Marengo, Marcela Tauro y Cristian Sancho. En ese entonces, el joven indicó que era muy talentosa y que la “rompía” en redes sociales. “Es muy conocida en Instagram, ella es muy graciosa. También, baila”, explicó Occhiato. Aquel primer encuentro fue el que más tarde lo llevó al ex Combate a “elegirla” como compañera para desempeñarse en la pista más famosa.

En 2021, cuando aún solo los unía una amistad, el dueño de Luzu recordó: “Ahí te conocí y fue muy loco lo que pasó con nosotros. Ella estaba vestida con máscara, a nadie se le veía la cara, y a mí me llamó la atención ella sin saber si era un pibe o una piba. Muy loco”.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña oficializaron su romance el 2 de enero de este año (Foto: Instagram/@Nicoochiato)

Y no dejan de recordar estos primeros encuentros, ya que este 2024, nuevamente refirieron a esto tras la viralización de este clip retro. “Cuando fui al Bailando la producción me había propuesto que baile con Rocío Pardo y yo dije: ‘No es ella”, contó él en Luzu TV. Por su parte, Flor lo calificó como un “demente” por pedir por ella y no asegurarse de estar con gente que ya tenía experiencia en el ciclo.