Flor Peña, sobre las críticas a su programa LPA: “Fue otra operación en mi contra”

Florencia Peña desembarcó esta semana en la pantalla de América con su programa La Punta Ama (LPM) y su debut la convirtió en tendencia en Twitter y en blanco de las críticas de algunos periodistas, como Jorge Lanata y su columnista de espectáculos Marina Calabró. “Fue una semana dura, pero estoy acostumbrada. Es como un déjà vu constante en mi vida, haga lo que haga o diga lo que diga”, resumió la actriz este sábado.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, Peña se mostró sorprendida por la rapidez en la que se dieron a conocer las críticas en las redes sociales y aseguró que se trató de un ataque direccionado. “Me llamó mucho la atención que a los 5 minutos de haber arrancado el programa yo ya era tendencia, y decían que era una mierda. ¡Cómo podés decir a los 5 minutos que un programa es una mierda! Fue una operación, una nueva operación en mi contra. Nos empezamos a dar cuenta de que muchos tuits eran de trolls. Ya estaba premeditado. Fue un ataque masivo que a los 5 minutos ya se había instalado ”, aseguró.

Y agregó. “Lo que se leía era demasiado cruento. Sentí que no estaban hablando sobre el programa, estaban queriendo cancelarme, como hacen siempre que arranco algo”.

La actriz y conductora explicó que le interesan las críticas “bienintencionadas” y explicó que es consciente de que el programa aún debe acomodarse: “Obviamente que el programa tiene para crecer, para adaptarse, para corregir. Es una propuesta distinta, arriesgada. Hay que darle tiempo. El humor no entra de una, es un código que tiene que instalarse. A la gente que sé que me hace críticas desde un lugar amoroso y constructivo, la escucho. Pero la agresión es algo que nunca voy a aceptar, porque te puede no haber gustado algo, pero no tenés por qué agredirme ”.

“A mí no me preocupa la agresión en las redes, porque ni siquiera sé quiénes están detrás. A mí lo que me preocupa es que periodistas de envergadura salgan con lenguaje que no es apropiado. Y eso no les molesta... Les molesta que yo sea un poco más guaranga. Yo no maltrato a nadie”, continuó, refiriéndose a Lanata y Calabró.

“ A Jorge Lanata le respondí porque ya no da para más. Le vengo bancando muchas. No es algo de ahora, eh. Y siempre con un nivel de agresión ... Obviamente, respeto a todo el mundo: si no te gusta, no te gusta y está todo bien, pero ‘vergüenza ajena’, ‘quién te creés que sos’, ‘una bazofia’, ‘que mi carrera está en peligro’... ¡No! Me parece están un poco pasados y que tiene que ver con lo ideológico. Netamente con lo ideológico”, indicó.

“ Yo tengo una expertise en bancar tantas críticas horribles, pero sí me preocupa que lo naturalicemos. Hay personas que hacen y dicen lo que quieren a las que no se les pide nada. Yo evidentemente molesto y no es por un programa de televisión. Molesto yo, mi persona, las cosas que pienso y las cosas que digo ”, continuó.

Y sumó: “Por suerte tengo una templanza a la que me llevaron estos años de construcción. A veces me asombro de mí misma. Mi carrera se compone de éxitos y de fracasos; eso a mí no me preocupa. Insisto: lo que me preocupa es que en un momento como este naturalicemos cosas que tenemos que repudiar. Sea contra mí o contra cualquier persona, no debemos dejar pasar las agresiones gratuitas de parte de colegas que ocupan lugares esenciales en el mundo de la comunicación. Me parece que eso sí lo debemos cuidar. Yo jamás maltrato a nadie y cuando respondo, lo hago con humor”.