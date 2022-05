Tras las críticas, Florencia Peña estalló contra Jorge Lanata y Marina Calabró: “Ella quiere ser vedette y él es un misógino”

En las últimas horas, Florencia Peña se ha convertido en la mujer más cuestionada. Su debut con La Pu*@ Ama (LPA) por la pantalla de América ha despertado todo tipo de críticas y la conductora estalló de furia. Tras contestarle a Jorge Lanata con un poema humorístico, la actriz volvió a disparar contra el periodista y lo tildó de misógino.

“Desde el lunes que se está picando. Cuando las críticas vienen con ese nivel de virulencia no las comprendo y no doy lugar, venga de quien venga. Y menos de gente que ocupa lugares de comunicación preponderantes. Me querés criticar, hacelo con altura. No me rebajes porque eso te rebaja a vos, no a mí”, comentó Peña sobre los comentarios de Jorge Lanata en una nota con Socios del espectáculo, por eltrece.

Sin embargo, la actriz no sólo disparó contra el conductor de Lanata sin filtro sino también contra una de sus columnistas, Marina Calabró. “Ella quiere ser primera vedette, no quiere ser periodista. Ella quiere ser número uno entonces envidia. Le sale la envidia por los poros”, disparó.

Y enseguida, volvió a dedicarle unas palabras al líder del ciclo radial: “Pero Jorge es un periodista serio, ocupa un lugar muy preponderante y no necesita hacer eso. Si lo hace con altura capaz que algo de lo que tenga para decirme yo puedo escucharlo. Me parece un tipo inteligente ”, opinó.

Sobre la forma en que eligió para contestarle, a través de un poema con humor, Peña explicó: “Le contesté en un formato humorístico porque jamás me voy a poner a discutir agresivamente con la gente, no entro en ese trip. Pero sí me vengo bancando varias. Este muchacho tiene algún problema con las mujeres. Es un misógino. Hacé una encuesta entre las mujeres que trabajaron con él. Pero yo no me meto con él, no me siento a hablar mal de él, ni de nadie, entonces no voy a permitir que me falten el respeto. A los enemigos, amor”, expresó con una sonrisa.

“Hace 40 años que hago lo que hago, no me preocupan las críticas, es parte de la exposición. Lo que sí no me gusta es cuando se hace agresivo. Si yo necesito agredir para decir lo que pienso, el problema lo tengo yo. Yo no salgo a cruzar las críticas que me hacen pero me parece que estamos naturalizando que digan cualquier cosa y no está bien. Critiquen lo que quieran, pero háganlo con altura loco ”, agregó molesta.

Florencia Peña aseguró que las críticas en redes a su programa son parte de una campaña en su contra Ignacio Sanchez - La Nación

Tras afirmar que las criticas en redes no le preocupan, Peña aseguró que todo lo que está ocurriendo es parte de una operación en su contra. “En Twitter a los 5 minutos que había salido el programa ya era TT [Trending Topic] que era una mierda. Ya a la mañana les había parecido malo el programa y todavía no había salido al aire”, bromeó.

“Me estaban esperando, fue una operación. A mí sola me piden tanto en un primer programa. No les molesta el programa, les molesto yo. Con mi manera de pensar, con mi manera de vivir, con cómo me la banco. No entienden que tengo un back up de 40 años de estar en la casa de la gente , de haber hecho íconos, entonces no es tan fácil sacarme de la escena y no lo van a lograr”, disparó, ya claramente enojada.

Mientras advirtió que dejó un lugar de éxito asegurado (en referencia a Flor de equipo, por Telefe) para hacer lo que realmente tenía ganas, la conductora aseguró que a ella se la cuestiona por ser mujer. “Me fui para hacer algo que era lo que tenía ganas de hacer en este momento. Y me la estoy jugando y estoy corriendo un riesgo. No pido que me pongan una alfombra roja por eso, ni que me alaben, ni nada. Solo pido que sean respetuosos”, señaló.

“ Los programas en vivo tienen su tiempo, el humor ni hablar . En estos momentos hacer humor es mala palabra, nos estamos arriesgando. Yo me fui de un lugar cómodo para hacer más lo que tenía ganas de hacer. Casados con hijos el primer año fue un fracaso y nadie lo entendió. Las críticas eran lapidarias. Yo voy al filo con mi vida, te puede gustar o no y cambias de canal. Te molesta mi léxico, que sea guarra lo puedo modificar más o menos, pero no me meto en la vida ajena”, aclaró.