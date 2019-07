La actriz y conductora contó por qué en un momento de su carrera se vio obligada a cambiar su imagen Crédito: Instagram

"Para encajar socialmente me tuve que disfrazar de una mujer careta heterosexual. Porque todavía tenía prejuicios, pero lloré mucho y aprendí que no soy el puchinball de esta sociedad. Hay que ponerse en el lugar del otro", reveló Flor de la V.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo Agarrate Catalina, la actriz y conductora explicó: "Con mis hijos, desde que nacieron, hablo de todo. Tardé muchísimos años en poder encontrarme y respetarme a mí misma como persona. Siempre me hicieron sentir culpable por lo que era, nos quisieron hacer creer que estaba mal. Había mucho prejuicio hacia nosotras, las mujeres trans. Es espantoso. Era como si no tuviésemos humanidad y se nos podía decir lo que quisieran".

La actriz recordó, como ejemplo, un reportaje que concedió cuando comenzaba su carrera artística. "Cuando yo me senté en esa nota con Mauro Viale tenía 20 años y a mí me faltó el respeto frente a millones de personas. ¿A qué mujer o niña un periodista le podía faltar el respeto de esa manera? A mí, porque una nena trans. ¿Alguien me defendió? Nadie. A ese tipo de cosas yo me sometí durante muchísimos años en mi vida".

Y completó: "Es muy importante lo que está pasando en el mundo con el colectivo LGBT y hay que seguir metiendo batalla, pintando el mundo de colores para que la gente viva con más amor y menos odio".

Consultada por las comparaciones de personalidad con Lizy Tagliani , contestó: "Me parece odioso y discriminatorio que constantemente no estén comparando. No siento que a Susana Giménez y Mirtha Legrand o a Mariana Fabbiani y Verónica Lozano las vivan comparando, ni a Marcelo Tinelli con Santiago Del Moro, no siento que eso suceda y es altamente discriminatorio. Con Lizy somos dos mujeres trans que tenemos la posibilidad de vivir en un país en el que no todas tienen la libertad de vivir como nosotras".