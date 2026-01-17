En medio de la polémica, Maxi López reapareció en las redes con un tierno video

MasterChef Celebrity (Telefe) mostró una versión desconocida de Maxi López, más relajada y mediática, condimentos que no tardaron en cautivar al público. Sin embargo, esa exposición también lo dejó en el ojo de la tormenta; primero fueron los cuestionamientos sobre su reciente vuelta a la Argentina a tan solo semanas de convertirse en padre nuevamente y luego los dichos sobre Flor de la V. En medio de un aluvión de críticas en redes sociales, el exfutbolista reapareció con una tierna publicación.

Maxi López debutó como conductor de Sería increíble (Olga) (Fuente: Captuda de video)

Instalado en Mar del Plata por su debut como conductor de Sería increíble, el ciclo de streaming de Olga, el participante del certamen culinario realizó desde su perfil de Instagram, en el que acumula 11 millones de seguidores, una publicación junto a su hijo Lando, quien se encuentra en Suiza. “Mucho trabajo, pero el mejor momento del día sigue siendo este”, escribió sobre el video que publicó en sus stories junto a una serie de emojis de emoción, amor y corazones, en el que arrobó a su esposa, Daniela Christiansson.

Maxi López y una videollamada a miles de kilómetros de distancia (Foto: Captura Instagram/@officialmaxilopez

En ese contexto, la modelo sueca no solo replicó el clip del padre de sus dos hijos, sino que también mostró el apoyo de su entorno a menos de un mes de la llegada del pequeño Lando. En sus historias, Daniela dejó ver un mensaje de su hermana, Anna Christiansson, quien se convirtió en un pilar fundamental de acompañamiento en Suiza. La mujer se mostró sumamente agradecida por un ‘hermoso regalo’ de la modelo y por la calidez del instituto Pandorah, donde trabaja: “Gracias a mi querida hermana por este detalle y a Adriana por cuidar tan bien de mí”, escribió para dejar en evidencia la sólida red de contención que rodea a la familia.

Daniela Christiansson replicó la storie de su hermana, apoyo crucial en el postparto (Foto: Captura Instagram/@danielachristiansson)

El posteo en redes de Maxi López llegó tan solo dos días después de ser repudiado al referirse a la identidad de género de Flor de la V. Durante una conversación con el equipo de streaming sobre la foto vintage del beso histórico entre Diego Armando Maradona y Claudio Paul Caniggia con la camiseta de Boca Juniors, le consultaron si él besaría a un hombre y a quién.

“¿Quién tendría que ser? ¿Alguien que vos quieras mucho, atractivo? ¿Qué preferirías para experimentar?”, le preguntó Nati Jota. En ese instante López contestó: “No sería solo masculino, tendría que ser… Florencia de la Vega, por ejemplo”. Ante esto, la conductora del ciclo respondió tajante: “No es por ahí, Maxi”.

La reacción de los usuarios ante el comentario de Maxi López sobre Florencia de la V (Fuente: X)

El episodio se volvió viral en la red social X, donde los usuarios no dejaron pasar el comentario. “Mirá que uno no anda queriendo cancelar gente, pero estos de Olga no colaboran”; “Después de lo del parto de la mujer, este tipo va cayendo cada día más”; “Chau, chau, adiós”; “Nefasto” y “Absolutamente gagá este tipo”, fueron solo algunos.

Flor de la V respondió a los dichos de Maxi López

Tras la dimensión que cobró el hecho, la conductora de Los profesionales de siempre (elnueve) habló al respecto. “Para mí lo dijo como una humorada, un chiste tonto, me parece. Pero lo que sí me pasa con estas situaciones es que vos lo ves y todos tratan de salir de ahí, pero para mí no tuvo mala intención. Lo veo con cero mala intención de decir nada malo. O sea, las chicas le dijeron que soy mujer y yo me identifico como mujer”, expresó, restándole importancia a lo ocurrido.