En fotos: de Gwyneth Paltrow y Emma Stone a Demi Moore, los mejores looks de los Premios Actors

El domingo por la noche, las figuras más destacadas de la industria desplegaron todo su glamour en la alfombra roja del Shrine Auditorium and Expo Hall

Gwyneth Paltrow, Emma Stone y Demi Moore, entre las más destacadas de la noche
Gwyneth Paltrow, Emma Stone y Demi Moore, entre las más destacadas de la nocheMICHAEL TRAN - Agencias
Kate Hudson, nominada a Mejor actriz por su papel en Song Sung Blue: sueño inquebrantable, llevó un vestido blanco de inspiración nupcial de Valentino en el que se destacó un delicado drapeado al frente y una larga capa a tono
Kate Hudson, nominada a Mejor actriz por su papel en Song Sung Blue: sueño inquebrantable, llevó un vestido blanco de inspiración nupcial de Valentino en el que se destacó un delicado drapeado al frente y una larga capa a tonoPATRICK T. FALLON - AFP
Luego de deslumbrar en la Semana de la Moda de Milán, Demi Moore viajó a Los Ángeles y eligió un diseño de Schiaparelli de cuerpo entallado, escote palabra de honor y una voluminosa cola de plumas para recorrer la alfombra roja de los Actors
Luego de deslumbrar en la Semana de la Moda de Milán, Demi Moore viajó a Los Ángeles y eligió un diseño de Schiaparelli de cuerpo entallado, escote palabra de honor y una voluminosa cola de plumas para recorrer la alfombra roja de los Actors MICHAEL TRAN - AFP
Irina Shayk
Irina ShaykAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Chase Infiniti
Chase InfinitiRODIN ECKENROTH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Gwyneth Paltrow
Gwyneth PaltrowMICHAEL TRAN - AFP
Emma Stone
Emma StonePATRICK T. FALLON - AFP
La actriz Ryan Michelle Bathe, recorrió la alfombra roja con su marido, Sterling K. Brown, nominado a Mejor actor en una serie dramática por su papel en Paradise. Ella llevó un vestido strapless de estampa floral en blanco y celeste, mientras él optó por un saco en color blanco
La actriz Ryan Michelle Bathe, recorrió la alfombra roja con su marido, Sterling K. Brown, nominado a Mejor actor en una serie dramática por su papel en Paradise. Ella llevó un vestido strapless de estampa floral en blanco y celeste, mientras él optó por un saco en color blanco PATRICK T. FALLON - AFP
Jean Smart, nominada a Mejor actriz en una serie de comedia por su papel en Hacks, llevó la sobriedad y el estilo a un nivel superior con un look en el que combinó el dorado y el negro
Jean Smart, nominada a Mejor actriz en una serie de comedia por su papel en Hacks, llevó la sobriedad y el estilo a un nivel superior con un look en el que combinó el dorado y el negroMICHAEL TRAN - AFP
La actriz Viola Davis apostó por el color con un impactante vestido drapeado en verde metalizado que coronó con una imponente gargantilla
La actriz Viola Davis apostó por el color con un impactante vestido drapeado en verde metalizado que coronó con una imponente gargantilla MICHAEL TRAN - AFP
Un estilo que no falla: el actor Adam Scott y su esposa, la productora Naomi Scott, recorrieron la alfombra roja engamados en negro: él llevó un traje que combinó con una camisa semiabierta y una cala amarilla en su solapa, mientras ella eligió un vestido negro strapless de escote profundo
Un estilo que no falla: el actor Adam Scott y su esposa, la productora Naomi Scott, recorrieron la alfombra roja engamados en negro: él llevó un traje que combinó con una camisa semiabierta y una cala amarilla en su solapa, mientras ella eligió un vestido negro strapless de escote profundoPATRICK T. FALLON - AFP
Claire Danes, nominada por la serie de Netflix La bestia en mí, eligió destacar la espalda con un pronunciado escote
Claire Danes, nominada por la serie de Netflix La bestia en mí, eligió destacar la espalda con un pronunciado escote PATRICK T. FALLON - AFP
Keri Russell posa orgullosa con la estatuilla que ganó en el rubro Mejor actriz en una serie dramática por su trabajo en La diplomática. La estrella de Hollywood eligió un sobrio vestido negro de escote asimétrico
Keri Russell posa orgullosa con la estatuilla que ganó en el rubro Mejor actriz en una serie dramática por su trabajo en La diplomática. La estrella de Hollywood eligió un sobrio vestido negro de escote asimétricoFREDERIC J. BROWN - AFP
Kristen Wiig no logró quedarse con la estatuilla que fue a buscar, pero deslumbró con un osado vestido de seda negra de la colección Primavera 2026 de Christian Cowan
Kristen Wiig no logró quedarse con la estatuilla que fue a buscar, pero deslumbró con un osado vestido de seda negra de la colección Primavera 2026 de Christian CowanMICHAEL TRAN - AFP
Allison Janney se propuso brillar en la alfombra roja y lo logró: la destacada actriz llevó un vestido personalizado de Raisa Vanessa en el que se destacó su estructurado escote y las joyas que llevó bordadas
Allison Janney se propuso brillar en la alfombra roja y lo logró: la destacada actriz llevó un vestido personalizado de Raisa Vanessa en el que se destacó su estructurado escote y las joyas que llevó bordadasPATRICK T. FALLON - AFP
Michael B. Jordan, uno de los grandes ganadores de la velada por su trabajo en Pecadores, apareció enfundado en un traje de Tom Ford
Michael B. Jordan, uno de los grandes ganadores de la velada por su trabajo en Pecadores, apareció enfundado en un traje de Tom Ford Jordan Strauss - Invision
Orlando Bloom lució un esmoquin en gris perla con solapas negras que coronó con un moño y un prendedor floral
Orlando Bloom lució un esmoquin en gris perla con solapas negras que coronó con un moño y un prendedor floralFREDERIC J. BROWN - AFP
La actriz de Sex Education y White Lotus llevó un diseño personalizado de Versace, su colega marcó la diferencia con un vestido del diseñador saudí Mohammed Ashi
La actriz de Sex Education y White Lotus llevó un diseño personalizado de Versace, su colega marcó la diferencia con un vestido del diseñador saudí Mohammed AshiPATRICK T. FALLON - AFP
Britt Lover, nominada a Mejor actriz en una serie dramática por su desempeño en Severance, fue otra de las celebridades que apostó al negro
Britt Lover, nominada a Mejor actriz en una serie dramática por su desempeño en Severance, fue otra de las celebridades que apostó al negroVALERIE MACON - AFP
Jessie Buckley se quedó con el premio a Mejor actriz por Hamnet y es una de las máximas favoritas para alzarse con un Oscar. Pero, además, también logró cautivar en la alfombra roja. Anoche, la actriz irlandesa apareció con un diseño de Balenciaga que muchos eligieron como uno de los mejores looks de la noche
Jessie Buckley se quedó con el premio a Mejor actriz por Hamnet y es una de las máximas favoritas para alzarse con un Oscar. Pero, además, también logró cautivar en la alfombra roja. Anoche, la actriz irlandesa apareció con un diseño de Balenciaga que muchos eligieron como uno de los mejores looks de la nocheFREDERIC J. BROWN - AFP
El actor Connor Storrie le puso su sello al outfit con un traje entallado en negro que llevó sin camisa
El actor Connor Storrie le puso su sello al outfit con un traje entallado en negro que llevó sin camisa MICHAEL TRAN - AFP
Si bien Teyana Taylor se quedó con las manos vacías -estaba nominada a Mejor actriz de reparto por Pecadores-, su look no pasó desapercibido. La actriz engalanó la noche con un vestido de Thom Browne que parecía pintado sobre su cuerpo
Si bien Teyana Taylor se quedó con las manos vacías -estaba nominada a Mejor actriz de reparto por Pecadores-, su look no pasó desapercibido. La actriz engalanó la noche con un vestido de Thom Browne que parecía pintado sobre su cuerpoMICHAEL TRAN - AFP
Fran Drescher, la célebre protagonista de La niñera y presidenta de SAG-AFTRA, decidió acudir a la gala con un look teatral: combinó un vestido negro de tirantes finos y lentejuelas con una estola de plumas rosas y una simpática galera
Fran Drescher, la célebre protagonista de La niñera y presidenta de SAG-AFTRA, decidió acudir a la gala con un look teatral: combinó un vestido negro de tirantes finos y lentejuelas con una estola de plumas rosas y una simpática galeraVALERIE MACON - AFP
Jenna Ortega
Jenna OrtegaPATRICK T. FALLON - AFP
Jenna Ortega
Jenna OrtegaPATRICK T. FALLON - AFP
Dove Cameron
Dove CameronVALERIE MACON - AFP
Harrison Ford
Harrison FordAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Timothée Chalamet
Timothée ChalametPATRICK T. FALLON - AFP
La actriz, escritora y productora Lauren Miller y su marido, el productor y actor Seth Rogen
La actriz, escritora y productora Lauren Miller y su marido, el productor y actor Seth RogenVALERIE MACON - AFP
Sofia Carson
Sofia CarsonVALERIE MACON - AFP
Regina Hall
Regina HallMICHAEL TRAN - AFP
