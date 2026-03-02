En fotos: de Gwyneth Paltrow y Emma Stone a Demi Moore, los mejores looks de los Premios Actors
El domingo por la noche, las figuras más destacadas de la industria desplegaron todo su glamour en la alfombra roja del Shrine Auditorium and Expo Hall
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
Fue maltratada por el cine, la TV la salvó gracias a una figura legendaria y tuvo revancha al final de su vida
- 2
John Malkovich vuelve a Buenos Aires con Sabato y Piazzolla en su equipaje: “El tango es el talento realizado”
- 3
Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Roma: qué nombre le pusieron
- 4
Lindsay Lohan reflexionó sobre sus años más difíciles en Hollywood: “¿Por qué nadie vino a protegerme?”