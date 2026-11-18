Florence Pugh se mostró molesta con una serie de comentarios negativos que recibió en el último tiempo en redes sociales.

Desde hacía días circulaban fotos de distintas etapas de su vida y, a partir de ellas, miles de personas discutían si se había sometida a una cirugía estética facial. La actriz británica, que cumplió 30 años en enero, negó haberse sometido a una intervención ni haber usado Ozempic y mostró su fastidio por los cuestionamientos que recibió.

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La conversación había tomado impulso el martes 17 de noviembre, cuando la revista Evie publicó un video que comparaba imágenes antiguas de Pugh con una foto reciente de los Governors Awards, en Los Ángeles. El reel se detenía en sus mejillas y en la línea de su mandíbula para preguntarse si se había hecho algún retoque. Pugh apareció en los comentarios con una respuesta breve: “No es para tanto; el hecho de que la gente ni siquiera pueda distinguir entre hacerse mayor y la cirugía es perturbador”, escribió. “Lamentablemente, la carita de bebé no dura para siempre”, escribió en un comentario al video publicado por Evie Magazine que cuestionaba sus facciones.

Pugh contó que algunas de las imágenes elegidas para el supuesto “antes” pertenecían a épocas en las que se sentía mal. En la foto reciente de la entrega de premios, en cambio, se reconocía en un momento en el que estaba contenta y se estaba cuidando. En su relato sobre el último año, el cambio que celebró fue haber ganado fuerza en el gimnasio. Además de enfocarse en mejorar su entrenamiento físico, la actriz reveló que se había propuesto dejar de tomar alcohol.

La actriz también recordó que los comentarios sobre su peso se remontan a sus primeros trabajos en la industria. En una entrevista reciente con Elle, ya había hablado de la presión que enfrentan las actrices por cómo se ven, cómo se visten y cómo envejecen. Su publicación puso esa presión en términos más cotidianos: qué se siente al abrir el teléfono y encontrarse, una vez más, con opiniones sobre su propio cuerpo.

Antes de cerrar, Pugh les pidió a sus seguidores que fueran más considerados consigo mismos y con los demás al hablar de la apariencia física. Y dejó una pregunta: “Los que sienten el impulso de examinar el cuerpo ajeno: ¿qué buscan cuando lo hacen y qué obtienen de ese ejercicio?“.

En una entrevista con The Telegraph, la estrella de Mujercitas contó que tenía 19 años cuando hizo la primera audición para el programa de televisión Studio City. Sin embargo, los “ejecutivos” querían cambiar su “aspecto”. “Todas las cosas que intentaban cambiar de mí, ya fuera mi peso, mi aspecto, la forma de mi cara, la forma de mis cejas, no eran lo que yo quería hacer, ni la industria en la que quería trabajar”, dijo Pugh durante la nota.

Y agregó: “Pensé que el negocio del cine iba a ser como mi experiencia al hacer The Falling, pero en realidad así es como se veía estar en la cima del podio, y sentí por momentos que había cometido un gran error”. Según contó, el programa de televisión nunca llegó a la fase del piloto, por lo que la actriz regresó al Reino Unido y aceptó el papel de Lady Macbeth, de William Oldroyd. “Eso me hizo volver a enamorarme del cine, el tipo de cine que era un espacio en el que se podía opinar y gritar, y desde ese momento me quedé con eso”, afirmó. “Creo que es demasiado fácil que la gente de esta industria te empuje a diestra y siniestra y yo tuve la suerte de descubrir a los 19 años qué tipo de artista quería ser”, añadió segura del camino que tomó. En menos de diez años, Pugh encontró en cada proyecto, un nuevo desafío y un ejercicio por no repetirse. Su versatilidad le permite saltar de la acción, al terror o el drama, dejando en cada trabajo su firma.