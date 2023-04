Florence Pugh confesó haber “abusado” de sí misma y exponerse a sistuaciones “horribles”

escuchar

Años atrás, Florence Pugh protagonizó la película de terror Midsommar, dirigida por Ari Aster, en la que dio vida a una afligida estudiante de psicología que vive una traumática experiencia en una fiesta pagana en una isla en Suecia. Ahora, la actriz confesó que se expuso demasiado emocionalmente al encarnar ese papel y develó las consecuencias que tuvo para ella la preparación de ese personaje.

En diálogo con el podcast Off Menu con Ed Gamble y James Acaster , la intérprete de 27 años explicó que se sumergió en un estado mental oscuro en un esfuerzo por lograr su personaje. “Nunca antes había interpretado a alguien que sufriera tanto dolor”, dijo.

Y continuó: “Me puse en situaciones realmente horribles que quizás otros actores no necesiten hacer , pero solo me imaginaba las peores cosas. Cada día, el contenido se volvía más extraño y más difícil de interpretar. Sumaba cosas mi cabeza que empeoraban la situación y se volvían más sombrías para mí. Creo que al final, probablemente, definitivamente abusé de mí misma para obtener esa actuación” , reveló.

Pugh incluso recordó que cuando tuvo que despedirse del set y del equipo de Midsommar fue un proceso difícil para ella debido al vínculo emocional que había creado con su personaje. “Recuerdo mirar y sentir una inmensa culpa porque sentí que había dejado [a Dani, su papel] en ese campo y en ese estado emocional”, dijo.

Pugh, en una escena de la película

“Es tan raro. Nunca había sentido eso antes. Obviamente, eso es probablemente algo psicológico. De todos modos, sentí una inmensa culpa por lo que me había hecho pasar a mí misma, pero definitivamente llegué a crear una persona tan triste, que luego me sentí culpable por haberla creado”, mencionó.

Si bien Pugh es clara al afirmar que el “abuso” fue obra suya, también se refirió a algunas condiciones menos que ideales del rodaje de Midsommar, incluidas las altas temperaturas. Sin embargo, explicó que siente que la experiencia fue lo que tenía que ser para el producto artístico. “Estábamos filmando en un campo muy caluroso hablando tres idiomas diferentes, así que no diría que todo fue placentero, pero también hay que decir: ¿por qué sería placentero hacer una película como esa?”.

Cabe recordar que Midsommar terminaba con el personaje de Pugh uniéndose a una secta que organizaba aquel fatídico festival en Suecia, en donde acontece la celebración pagana. El personaje encarnado por la actriz toma la decisión luego de encontrar en el apoyo comunitario lo que no le daba la relación tóxica que mantenía con su pareja.

Rodajes, exigencias y la industria

La intensa experiencia del rodaje de Midsommar no fue la única en la carrera de la actriz que ha ejercido una presión psicológica sobre ella. Meses atrás, Pugh se refirió a ciertas exigencias que le habrían planteado algunos proyectos al principio de su trayectoria para triunfar en el medio.

En una entrevista con The Telegraph, la estrella de Mujercitas contó que tenía 19 años cuando hizo la primera audición para el programa de televisión Studio City. Sin embargo, los “ejecutivos” querían cambiar su “aspecto”. “Todas las cosas que intentaban cambiar de mí, ya fuera mi peso, mi aspecto, la forma de mi cara, la forma de mis cejas, no eran lo que yo quería hacer, ni la industria en la que quería trabajar”, dijo Pugh durante la nota.

Y agregó: “Pensé que el negocio del cine iba a ser como mi experiencia al hacer The Falling, pero en realidad así es como se veía estar en la cima del podio, y sentí por momentos que había cometido un gran error”. Según contó, el programa de televisión nunca llegó a la fase del piloto, por lo que la actriz regresó al Reino Unido y aceptó el papel de Lady Macbeth, de William Oldroyd. “Eso me hizo volver a enamorarme del cine, el tipo de cine que era un espacio en el que se podía opinar y gritar, y desde ese momento me quedé con eso”, afirmó. “Creo que es demasiado fácil que la gente de esta industria te empuje a diestra y siniestra y yo tuve la suerte de descubrir a los 19 años qué tipo de artista quería ser”, añadió segura del camino que tomó.

LA NACION

Temas Florence Pugh