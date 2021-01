Florencia de la V y su reproche a Luis Ventura: "Lo que me hiciste fue muy doloroso"

Sin dudas, es la reina de Carlos Paz. Desde las sierras de Córdoba, Florencia de la V contó cómo es hacer temporada en medio de una pandemia, aseguró que es pro vacuna y reveló sus ganas de meterse en política: "Tiene que haber más gente LGTB ocupando las bancas", señaló.

"¿Cómo es subirse a un escenario en pandemia?", preguntó Horacio Cabak este mediodía en Informados de todo, al comenzar la entrevista. "No se compara con absolutamente nada. Me siento una bendecida de estar trabajando en este contexto. Los teatros son necesarios, sería loquísimo pensar una temporada en Carlos Paz sin teatro. El arte es sanador", respondió la capocómica que se encuentra protagonizando Tres empanadas junto a Flavio Mendoza y Juan Pablo Geretto.

"Es muy movilizador subirse al escenario del Luxor con Flavio y Geretto. Es un espectáculo maravilloso que la gente disfruta mucho y lo vivimos con muchísima emoción, se producen funciones mágicas (...). Tres empanadas es un símbolo muy poderoso del LGTB, los tres somos muy diferentes pero tenemos la misma lucha en un mundo heterosexual", agregó mientras aseguró que la obra de modesta no tiene nada, ya que Mendoza montó una gran producción.

Sin embargo, la pregunta de Luis Ventura sobre cómo se estaba llevando con el productor teatral (luego de varios enfrentamientos públicos en el pasado) descolocó a la diva. "Con vos también tuve enfrentamientos, y sin embargo hemos trabajado juntos. Y para mí lo tuyo fue peor porque fue más grave. Muy doloroso", retrucó tajante, en referencia a una tapa de la revista Paparazzi publicada en pleno éxito de Los Roldán, la serie de Telefe que De La V protagonizaba en 2004. Y enseguida explicó: "Trato de aprender de las cosas vividas y que me han tocado transitar con dolor. Trato de educar a mis hijos para que sean buenos seres humanos, para que no discriminen, para que miren el mundo de una manera más amorosa".

Tras confesar que los pequeños Isabella y Paul están instalados en Mar del Plata en un certamen de surf, De la V habló de cómo la pandemia del coronavirus cambio su visión de las cosas. "Esta pandemia vino a sacudirnos y a demostrarnos que lo importante es el contacto con nuestros afectos en un mundo que estábamos perdidos en las pantallas y no mirándonos a los ojos ni siquiera mientras comíamos. Nuestros hijos crecían, nuestros padres morían y nosotros seguíamos detrás de la zanahoria electrónica sin tener tiempo para nosotros", indicó movilizada que asegura que hoy valora cada instante.

Mientras advirtió que es "pro vacuna", la artista opinó sobre lo que está ocurriendo en el mundo. "Creo que hay que vacunarse, cuidarse, respetar los protocolos, usar barbijo, mantener distancia social, el virus lo combatimos entre todos. Cada persona debe ser responsable de sus actos a la hora de salir a la calle. Tenemos que cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos que son los más perjudicados con todo esto".

E inmediatamente opinó sobre la polémica que se generó en torno a Yanina Latorre que decidió vacunar a su madre en Estados Unidos. "Yanina está acostumbrada a eso, a hacer un reality de su vida y mostrarnos todo. Obviamente nuestros padres son lo más preciado que tenemos. No sé si yo lo mostraría, pero si vacunaría a mi madre si tengo la posibilidad. No sé si lo mostraría porque sigue generando esta grieta o distancia social que es triste, porque hay mucha gente que no tiene esas posibilidades, vivimos en un mundo muy desigual e injusto", reflexionó.

Su comentario dio pie para que el panel pregunte por sus ganas de meterse en política. "Me han hablado, he tenido muchas propuestas. Hoy por hoy no lo descarto, estoy trabajando con muchas organizaciones de derechos humanos, siento que falta muchísimo en Argentina para nuestro colectivo, falta una ley integral trans, falta adquirir más derechos, hay que cambiar la ESI, cambiar la mirada de los niñes para evitar esta violencia patriarcal que tiene que ver con nuestro estado. Así que sí, me veo porque tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde. Tiene que haber más gente LGTB ocupando las bancas, me veo y confío en mi capacidad", señaló muy segura.

