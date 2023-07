“Fuera de control”: Reese Witherspoon habló de sus exmaridos, Ryan Phillippe y Jim Toth, y sorprendió con sus dichos

escuchar

En una reciente entrevista, Reese Witherspoon reflexionó sobre el rol que cumplieron los medios de comunicación en sus dos divorcios: el primero, del actor Ryan Phillippe, y el segundo, del manager Jim Toth. La actriz de The Morning Show declaró que “todo estaba fuera de control” cuando se separó del protagonista de la serie El tirador en el año 2007 .

“En mi primer divorcio, los tabloides se creían con derecho a decirle a la gente cómo me estaba sintiendo o cómo estaba procesando la situación, todo se descarriló, se fue de las manos ”, le manifestó Reese, quien está triunfando con su productora, Hello Sunshine, a la publicación Harper’s Bazaar. Al referirse a su más reciente divorcio de Jim Toth, que se oficializó cuatro meses atrás, Witherspoon sorprendió al brindar una óptica totalmente diferente. “Se sintió más natural porque yo pude decir directamente lo que estaba pasando en mi vida”, explicó la actriz ganadora del Oscar. “Logré compartir lo que sucedía como comparto mis experiencias profesionales, fue muy auténtico poder usar mi voz y no dejar que una tercera persona controle los hechos”, añadió.

Sin embargo, la protagonista de Alma salvaje reconoció que no siempre todo sale como ella lo planea, en referencia a las versiones que se suscitaron respecto a su separación de Toth. “Siempre habrá especulaciones, eso sí no puedo controlarlo, lo único que puedo hacer es ser lo más honesta posible, permitirme ser frontal y vulnerable”. Asimismo, aseguró que en esta segunda separación ya no se siente “aislada” ni experimenta sentimientos negativos, pero no se explayó respecto a lo sucedido con Phillippe cuando decidieron tomar caminos distintos.

El comunicado con el que Reese Witherspoon y Jim Toth anunciaron su separación @reesewitherspoon

Si bien el anuncio del divorcio de Toth sorprendió a los seguidores de Reese, su círculo cercano ya estaba al tanto de la crisis matrimonial de la pareja, tanto así que la inminente ruptura era un “secreto a voces en la industria” , según reportó Page Six. “Tenemos algunas noticias personales que compartir. Con mucho cuidado y consideración hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos”, había informado Reese en su cuenta de Instagram, en una publicación en la que también aseguró que había disfrutado de “años maravillosos” con Toth, y que ambos avanzaban “con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo” por todo lo que habían creado juntos.

Dos flechazos, dos experencias diferentes

Reese Witherspoon y el agente Jim Toth anunciaron su separación hace cuatro meses @ReeseWitherspoon

Witherspoon y Toth se conocieron en el año 2010 en una fiesta, cuando el manager intercedió al ver cómo un conocido se le acercó a hablarle a la actriz. “De repente, un hombre me viene a coquetear medio borracho, haciendo el ridículo, y yo lo miraba como diciéndole ‘no me conocés’, y me respondió: ‘No, no te conozco, es verdad’”, recordó la actriz de Big Little Lies en una entrevista con Elle. Fue entonces que apareció Toth, amigo del hombre, quien se disculpó en su nombre y le contó que se había separado hacía muy poco y que por eso se comportaba erráticamente.

De esta forma, ambos comenzaron a hablar y Reese definió a esa noche como “un suceso mágico”. La estrella ya era madre de Ava y Deacon, fruto de su matrimonio con Ryan Phillippe, por lo que esperó un tiempo prudencial hasta apostar por la familia ensamblada. Finalmente, se casó con Toth el 26 de marzo de 2011 , y su hijo, Tennessee, nació el 27 de septiembre de 2012.

Reese Witherspoon y Ryan Phillippe se casaron muy jóvenes, lo que incidió en su divorcio Grosby Group

En cuanto a su primer marido, Ryan Phillippe, Witherspoon lo vio por primera vez en su fiesta de cumpleaños número 21 y el flechazo fue inmediato. De hecho, no esperaron demasiado para la boda, que se llevó a cabo en Charleston, Carolina del Sur, el 5 de junio de 1999, tres meses antes del nacimiento de Ava. La pareja marcó a fuego los 90, especialmente al coprotagonizar la película Juegos sexuales.

De todas maneras, el tiempo deterioró la relación y ambos aludieron a “la inexperiencia” como factor clave, además de una supuesta infidelidad del actor . El matrimonio se disolvió en octubre de 2007. “Me casé a los 23 años, y a los 27 ya era mamá de dos niños, entonces... No lo sé, también es bueno conocerse uno mismo. No cambiaría nada de lo que pasó, pero ahora le digo a mi hija que es a los 25 cuando realmente vas a empezar a saber quién sos”, declaró Reese.

Ryan Phillippe y Reese Witherspoon en Juegos sexuales - Fuente: YouTube

En la actualidad, mantienen una relación cordial. “Hace poco nos juntamos con los chicos y caminamos por Central Park, fue divertido, porque recordamos que ahí se habían filmado varias escenas de Juegos sexuales, y nos reíamos de eso, con Ava y con Deacon. Estamos bien, nuestros hijos son increíbles, estoy orgulloso de cómo manejamos la situación”, manifestó el actor sobre el vínculo que logró reconvertir con su exesposa.

LA NACION