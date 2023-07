Premios Emmy 2023: Succession arrasó con las nominaciones, en medio de la crisis que hace peligrar a los galardones de la TV

escuchar

Para sorpresa de nadie, Succession fue la gran protagonista de las nominaciones a los premios Emmy 2023. La ficción de HBO se convirtió en el programa con más menciones -27 en total-, y el único en la historia de los galardones que entrega la Academia de Televisión en tener a sus tres protagonistas, Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin, en competencia por la estatuilla a mejor actor principal. El segundo y tercer puesto entre las series más nominadas también quedó en manos de producciones de HBO, The Last Of Us y The White Lotus que cosecharon 24 y 23 menciones cada una. En cuarto lugar se coló Ted Lasso, de Apple TV+, con 21.

The Marvelous Mrs. Maisel Philippe Antonello/Prime Video - Amazon Prime Video

Claro que en el contexto del Hollywood actual, los festejos de los nominados quedarán tapados por las últimas novedades en relación a la huelga de guionistas en marcha desde mayo -y que algunos medios especializados pronostican podría extenderse hasta octubre- y la amenaza del posible paro del gremio de actores que podría anunciarse en la madrugada de mañana. Ante esa perspectiva, la ceremonia de entrega de los Emmy programada para el lunes 18 de septiembre podría ser postergada. En principio, la Academia televisiva planteó una posible nueva fecha para noviembre, aunque Fox, el canal encargado de la transmisión de la fiesta este año, sugirió que se moviera a enero de 2024. Lo cierto es que, pese a que nadie puede asegurar que la gala se pueda realizar según lo planeado, todos en Hollywood tienen claro que ni la señal emisora ni los estudios de TV están dispuestos a ofrecer acceso al escenario y al uso de los micrófonos a los integrantes de los sindicatos que reclaman por mejoras en sus condiciones de trabajo.

Más allá del complicado momento que atraviesa la industria audiovisual de Hollywood, lo cierto es que el anuncio de las nominaciones dejó algunas buenas noticias, unas cuantas sorpresas y la certeza de que costará mucho reemplazar la excelencia de los programas ya terminados como Succession, Ted Lasso, Better Call Saul y The Marvelous Mrs Maisel, que en su última vuelta por los Emmy siguen siendo los favoritos de muchos.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en The Last of Us

La mejor noticia del día la recibió HBO, que se llevó la mayor cantidad de nominaciones (127) y logró un impresionante récord: cuatro de sus programas, House of the Dragon, The Last Of Us, The White Lotus y Succession competirán entre sí en la categoría de mejor drama. El grupo del rubro más codiciado se completa con Better Call Saul (Netflix), Yellowjackets (Paramount+), The Crown (Netflix) y Andor (Disney+), con todos los pronósticos apuntando a que la ganadora será Succession y que sus protagonistas se llevarán los premios actorales. Aunque no todo está dicho: entre los nominados a intérprete principal de un drama también figura el popular Pedro Pascal por su papel en The Last of Us, que lo transformó primero en el favorito de las redes y ahora en el primer intérprete latino en más de 24 años en participar de la categoría. Y para ratificar el gran momento del actor nacido en Chile, su participación como estrella invitada en Saturday Night Live también resultó en una candidatura como mejor actor invitado en una comedia.

Ewan McGregor como Obi Wan Kenobi Lucasfilm Ltd.

Por el lado de las sorpresas, la Academia tomó algunas decisiones para aplaudir y otras bastante difíciles de entender. Entre las primeras figuran la inclusión de la fantástica intérprete y guionista irlandesa Sharon Horgan (Bad Sisters, Apple TV+) en la competencia a la mejor actriz dramática y las merecidas menciones a Melanie Lynskey por Yellowjackets-la actriz también sumó una nominación a mejor actriz invitada en un drama por su participación en The Last of Us- y a Keri Russell por su papel en La diplomática (Netflix). Menos felices resultaron las elecciones que hicieron los votantes en los rubros dedicados a las miniseries, unas categorías que en los últimos años consiguieron mayor protagonismo en estos premios. Así, cuesta comprender la ausencia Elizabeth Olsen (Amor y muerte, HBO Max) entre las nominadas a mejor actriz en una miniserie o telefilm, un grupo integrado por Lizzy Caplan (La nueva vida de Toby, Star+); Jessica Chastain (George & Tammy, Paramount+); Dominique Fishback (El enjambre, Amazon Prime Video); Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things, Star+); Riley Keough (Todos quieren a Daisy Jones, Amazon Prime Video) y Ali Wong (Bronca, Netflix). Y la inclusión de Obi-Wan Kenobi (Disney+), entre las contendientes a mejor miniserie debe haber dejado perplejos hasta a los más fervientes admiradores de Star Wars; la categoría se completa con Bronca (Netflix); Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer (Netflix); Todos quieren a Daisy Jones y La nueva vida de Toby.

Jenna Ortega en la multinominada Merlina Wednesday_S1_E2_00_42_32_17

Otra de las novedades de este año fue el éxito que consiguió Netflix en un género que nunca fue su fuerte: la comedia. Gracias a las 12 menciones para Merlina, la plataforma sumó un total de 103 nominaciones y logró meterse en las categorías que prometen ser las más peleadas de la premiación. Sus posibilidades de llevarse la estatuilla a la mejor comedia no son muchas teniendo en cuenta que le tocará competir con notables series como Abbott Elementary, Barry (HBO), The Bear (Star+), The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso y Jury Duty (inédita en la Argentina). Tal vez su mayor posibilidad de éxito sea en la categoría de mejor actriz principal de comedia en la que, a los 20 años, Jenna Ortega figura junto a Christina Applegate ( Muertos para mí, también de Netflix); Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel, Amazon Prime Video); Quinta Brunson (Abbott Elementary, Star+) y Natasha Lyonne ( Poker Face se verá en la Argentina desde el 17 de agosto por Universal+). La primera nominación al Emmy para Ortega -y también la del director Tim Burton por su labor en Merlina-, es además la primera vez desde 2008 que una actriz de origen latino forma parte de la categoría. Pascal, por su lado, terminó con 24 años de ausencia de un intérprete latino entre los nominados a mejor actor de drama. Y para completar el cuadro de honor en castellano, Camila Morrone, recibió su primera mención en la categoría de actriz de reparto en una miniserie por su trabajo en Todos quieren a Daisy Jones.

Harrison Ford en la serie de Paramount+ 1923

Cada año, cuando se anuncian las nominaciones de los premios Emmy, inevitablemente la lista de quienes por múltiples razones no lograron entrar en la competencia está repleta de programas y artistas merecedores de ese honor. En la cosecha 2023 esas ausencias llegaron a extremos un tanto inexplicables: Steve Martin y Selena Gomez no figuran en las categorías actorales, mientras que Martin Short -su compañero de elenco en Only Murders in the Building- sí competirá como mejor intérprete de comedia. Y aunque Jesse Plemmons podría ganar un Emmy como intérprete de reparto por su labor en la miniserie Amor y muerte, su coequiper en casi todas las escenas del programa, Elizabeth Olsen, no fue nominada. Que las excelentes interpretaciones de Emily Blunt (The English), Harrison Ford y Helen Mirren (1923) no hayan logrado impresionar suficientemente a los votantes resulta un misterio tan insondable -¿tendrán algo contra el western?-, como el futuro inmediato de la producción audiovisual hecha en Hollywood.