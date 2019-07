Fuera del clóset: la increíble transformación del actor de Glee Kevin McHale

Antes y después. El gran cambio de Kevin McHale

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2019 • 13:28

Justo cuando muchos creían que su destino era ser recordado por su personaje en silla de ruedas en Glee , el actor Kevin McHale atravesó una verdadera revolución personal: cambió de imagen, sacó su primer disco, lanzó un videoclip de alto voltaje y contó públicamente que es gay.

Este texano de 41 años fue descubierto por un cazatalentos cuando era chico en su ciudad, Plano, en el norte del estado, y se sumó a la ola de las boybands a comienzos de siglo. NLT, una abreviatura para Not Like Them ("No como los otros"), tuvo una corta vida y no dejó hits, pero le confirmó a McHale que lo que quería hacer era estar arriba de un escenario. Luego de una breve aparición en la sitcom The Office, llegó su primer papel en televisión en la serie de Nickelodeon Zoey 101.

La fama le llegaría, sin embargo, cuando Ryan Murphy lo eligió para el papel de Artie Abrams, el estudiante de Glee que vivía en silla de ruedas. Sin golpes bajos ni los clichés de este tipo de personajes, McHale no sólo tuvo la chance de mostrar sus habilidades vocales sino que también dejó en claro que podía actuar.

La serie, que estuvo al aire durante seis temporadas, vio crecer a todo su elenco, formado por adolescentes y jóvenes tan emocionados por la oportunidad de volverse famosos como revolucionados por las hormonas. De hecho, la casa de McHale se volvió una suerte de punto de encuentro para las incipientes estrellas, quienes no dudaban en explorar sus deseos y su sexualidad allí.

Glee, la serie que catapultó a la fama a Kevin McHale 02:48

Video

Para el mundo, mientras tanto, "Artie" era heterosexual y el actor se sentía incómodo con esta imagen pública pero tampoco sentía la necesidad de aclarar que le gustaban los hombres. "Quienes me siguen en mi carrera o redes sociales ya sabían que yo era gay. Nunca he ocultado esa faceta de mi vida aunque tampoco lo decía abiertamente. Todo lo que subía a Instagram o Twitter señalaba claramente qué me gusta y qué no. La gente ya lo sabía, yo sentía que no hacía falta hacerlo oficial", aseguró a la prensa..

Sin embargo, en abril del año pasado el actor decidió ser claro con respecto a su vida y lo hizo con ayuda... ¡de una canción de Ariana Grande! Cuando la cantante lanzó su canción No Tears Left to Cry, McHale tuiteó: "Esta canción es incluso más gay que yo... Y lo acepto".

"Las reacciones que tuvo ese tuit fueron muy graciosas y muy tiernas a la vez. Algunos me decían 'Ey, bienvenida reina' mientras que otros me hicieron sentir muy conmovido porque realmente sentí que podía ayudar con mis palabras", contó más tarde.

Esta confirmación le permitió también revelar que desde hacía un año estaba de novio con el actor Austin McKenzie, de 25 años, quien comenzó su carrera en musicales independientes hasta volverse la revelación de la puesta de Spring Awakening de 2014.

Ver esta publicación en Instagram #mycoachella Una publicación compartida por Kevin McHale (@kevinmchale) el 13 de Abr de 2018 a las 10:09 PDT

Ahora, a tiempo para los festejos por los diez años del debut de Glee, McHale anunció cómo seguirá su carrera, ya que decidió dedicarse por completo a la música. Boy es el nombre de su primer disco, en el que cuenta en canciones "las historias" de sus relaciones con sus exnovios y su actual pareja.

Así, uno puede escuchar los temas y conocer un poco más de su vida. En Younger, por ejemplo, aparece un exnovio, que inspiró la composición, y dice unos versos en portugués. "Soy amigo de todos mis ex, así de raro soy. Estuve con él durante ocho años... ¡Cómo podría cortar ese vínculo! Siento que es mi familia", expresó.

El primer corte de difusión de la producción se titula James Dean y tiene un sensual videoclip en el que se lo puede ver bañándose con el actor Johnny Sibilly:

"¡Sin dudas le agradezco que se haya animado a estar en una ducha con un desconocido! Bah, en realidad era un fan de Glee y organizaba en su casa reuniones para verlo con amigos. Y está en la serie Pose, que es de Ryan Murphy, así que un poco somos parte de la misma familia. Nos seguíamos en Twitter y así fue que lo invité. Aceptó de inmediato", reveló.

Y para mostrar su nueva faceta, decidió también cambiar su aspecto. Según fue contando en Instagram, siguió un estricto plan de entrenamiento y alimentación balanceada con el que perdió peso pero sobre todo grasa y adquirió nuevos músculos:

Aunque no descarta volver a actuar, por ahora su foco está puesto en la música, lanzando nuevas canciones en las plataformas de streaming y saliendo de gira... ¿será que lo veremos en la Argentina?