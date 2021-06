Gastón Dalmau, sobre el escándalo que protagonizó Claudia Fontán en MasterChef Celebrity: “La vi como enajenada”

Sin dudas, Gastón Dalmau es una de las revelaciones de MasterChef Celebrity. Aún en carrera, el actor pasó por Flor de equipo y, tras contar cómo está viviendo su paso por el certamen de cocina, opinó sobre el escándalo que desató Claudia Fontán tras levantar una preparación del piso para agregársela a su plato.

“Ni yo me lo creo. Yo no me quería ir primero, pero tampoco pensé que iba a durar tanto”, confesó el exCasi ángeles, que desde hace años se radicó en Estados Unidos y ha trabajado en los efectos visuales de varias películas de Hollywood. En cuanto a cómo le llegó la propuesta para estar en esta segunda edición de este reality de cocina, contó: “Vivo en Los Ángeles. Me venía a visitar a la familia, que hace un año que no venía por el tema Covid y una semana antes me llamaron para ofrecerme estar en MasterChef. Yo lo venía viendo, veía el de España hace años”.

Tras asegurar que le gusta mucho cocinar, aunque sin tanta intensidad “ni con un reloj de fondo”, Dalmau opinó sobre el escándalo que se generó a raíz de la polémica actitud que tuvo Claudia Fontán al levantar tofi del piso, incluirlo en su preparación y no reconocerlo ante el jurado. “Cuando salgo del abatidor, la vi como enajenada, no era ella y le digo: ‘No lo pongas’. Pero después fui a mi estación y no sé si lo puso o no. En un momento pensé que iba a decir ‘no lo coman’, pero bueno”, confesó el único testigo de la situación.

María O’ Donnell, la última eliminada

En la gala de ayer, María O’ Donnell no superó el desafío y quedó fuera de la competencia de cocina. Feliz por haberse animado a esta experiencia culinaria, la periodista aseguró que ya está extrañando a sus compañeros. “Me encantó pasar por este reality. Al pasar tantas horas y compartir tanto se formó un grupo relindo. ¡Te extraño. Gastón!”, reveló mientras le daba la mano a su compañero.

Mientras aseguró que quiere a Dalmau en la final, O’Donnell opinó sobre el jurado y eligió a Germán Martitegui como su favorito: “Era el que yo prefería que viniera a mi isla y me ayudara. Yo me entendía bien con él, cuando te apadrinaba un plato se sentía tan parte que te ayudaba”, explicó quien asegura que este reality le permitió mostrarse tal cual es.

LA NACION