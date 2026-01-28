LAM (América TV) inició su emisión de este lunes a la noche con un nuevo enigmático que sorprendió a más de uno: Gastón Dalmau se separó de José Navarro, su novio desde hace diez años. El actor y el joven español convivían en Nueva York, donde criaron juntos a Roger, el perro influencer del que ahora todos se preguntan qué pasará con él.

Según informó Pilar Smith, el ex Casi Ángeles se encuentra en la Argentina, mientras que Navarro continúa instalado en los Estados Unidos, país en el que además se encuentra la mascota que tienen en común.

“Se separaron Gastón Dalmau y José Navarro. Esto fue hace unos meses. Se separaron porque tenían diferentes proyectos de vida”, añadió la periodista, quien al mismo tiempo comentó que la crisis “comenzó cuando el actor se instaló en su lugar de origen para dedicarle tiempo a MasterChef Celebrity, el reality de cocina en el que no solo participó, sino que también ganó en 2021.

La noticia llegó recién esta semana, debido a que la pareja mantenía un bajo perfil. Cabe destacar que muchos conocieron la situación sentimental de Dalmau recién en 2021, cuando participó de la segunda temporada del mencionado programa de cocina. En uno de sus desafíos culinarios, Gastón comentó emocionado: “Mi amor está lejos y mi perro también. Tengo a mi perro en Los Ángeles”.

Aunque hasta el momento no brindó declaraciones al respecto de su situación sentimental, es un hecho que Gastón Dalmau se encuentra instalado en Pinamar. En la ciudad balnearia, el actor no solo aprovecha para disfrutar de la playa, sino que también se desempeña como conductor de Había que decirlo, el exitoso ciclo de streaming de eltrece que transmite en vivo desde la costa.

Enfocado plenamente en sus nuevos desafíos profesionales, expande su carrera actoral con un rol protagónico en Verdades sumergidas, la esperada serie argentina que combina suspenso, misterio y drama policial y que llegará próximamente a la pantalla de Telefe.