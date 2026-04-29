Gastón Dalmau se sinceró sobre el delicado problema de salud que sufrió de niño: “No podía juntarme con amigos”
El actor estuvo en Otro día perdido (eltrece) y dio detalles del complicado momento que tuvo que atravesar desde la niñez hasta la adolescencia
- 3 minutos de lectura'
Gastón Dalmau lleva dos décadas en el medio. Saltó a la fama por su personaje de Ramiro “Rama” Ordóñez en Casi Ángeles y, tras vivir varios años en los Estados Unidos, donde trabajó para Marvel, regresó a la Argentina y se consagró como ganador de MasterChef Celebrity (Telefe). El actor tuvo un mano a mano con Mario Pergolini y sorprendió a todos al revelar que cuando era niño le diagnosticaron un delicado problema renal que lo obligó a mantenerse alejado de sus amigos.
“Naciste con síndrome nefrótico renal severo”, le comentó Pergolini a su invitado en Otro día perdido (eltrece). Dalmau contó que se lo detectaron cuando tenía tres años y lo padeció hasta la adolescencia. Según especifica el sitio oficial de la Mayo Clinic, el síndrome nefrótico es “un trastorno renal que hace que el cuerpo excrete demasiadas proteínas en la orina”, y además de causar hinchazón, particularmente en los pies y los tobillos, aumenta el riesgo de otros problemas de salud.
“Es una enfermedad que puede derivarse en un trasplante, en no contarla o en diálisis todo el tiempo”, explicó el intérprete de 42 años. Pero su caso fue una cuarta variante: “O en la adolescencia, por temas hormonales, se acomoda. Y agradezco que las hormonas funcionaran y hasta el día de hoy estoy muy bien”.
Debió realizar un tratamiento con corticoides, lo cual recordó que le hinchaba la cara, y como su cuadro era tan delicado, tuvo que reducir al mínimo las tardes de juegos con amigos, algo difícil en todas las edades, pero especialmente para los niños: “No podía juntarme con muchos amigos por el tema de las bajas defensas, no podía comer con sal, iba a los cumpleaños con mis galletitas sin sal. Cosa complicada...”.
En este sentido, contó que en medio del difícil momento, recibió ayuda de un terapeuta y contó con la contención de su familia. “Tengo dos hermanos mayores, uno es administrador de empresas y el otro licenciado en Economía, pero siempre fui como el consentido”, comentó. A pesar de la delicada salud que tuvo desde la infancia hasta la adolescencia, logró reponerse y continuar con su vida de la mejor manera.
Otras noticias de Celebridades
Contundente. María Becerra opinó sobre la actualidad del país: “Un jubilado no debería seguir laburando”
En Miami. Tras confirmar su relación, Colapinto y Maia Reficco disfrutaron de un romántico paseo a orillas del mar
Es su sobrino. Jaafar Jackson, el actor con raíces latinas que interpreta al Rey del Pop en la pantalla grande
- 1
Mica Viciconte publicó un filoso mensaje tras el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero
- 2
Ed Sheeran vuelve a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas
- 3
Evelyn Botto rompió el silencio tras las críticas que recibió por su comentario en el programa de Mario Pergolini
- 4
Así es Invasiones I: una puesta impactante con música de Charly García que no siempre dialoga con el hecho histórico