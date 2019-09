Geena Davis habló sobre la desigualdad de género en Hollywood Fuente: Reuters

La actriz Geena Davis se encuentra en el Festival de Cine de Deauville, en Francia, para promocionar su nuevo trabajo, el documental This Changes Everything, que trata sobre la desigualdad de género. Esta semana, en su presentación a la prensa, la artista dijo que en Hollywood sólo hay un 4 por ciento de mujeres directoras y que eso es una "vergüenza".

"Creo que escuché hoy que en Francia hay un 24 por ciento de directoras y en los Estados Unidos sólo el 4 por ciento. Quiero decir, 24 por ciento tampoco es suficiente, pero 4 por ciento es una vergüenza", dijo.

Además Davis habló sobre el movimiento #MeToo, por el cual ser realizaron denuncias por abuso sexual en diferentes ámbitos laborales, y contó que al principio de su carrera a las actrices se las desalentaba a denunciar abusos o acosos. "Te decían que para tu papel había varias mujeres esperando", explicó. La actriz hace poco había contado que durante una audición la obligaron a sentarse en el regazo de un director para una escena romántica.

El documental, producido por Davis y dirigido por Tom Donahue, se basa en entrevistas con actrices de Hollywood como Meryl Streep, Jessica Chastain y Reese Witherspoon para analizar la discriminación de género en los medios y en la industria del entretenimiento.

En el festival además se le rindió homenaje a los 63 años de carrera de la actriz que se hizo conocida por su papel en Tootsie, en 1982, y seis años después ganó un Oscar por The Accidental Tourist.

Agencia Reuters