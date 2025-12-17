LA NACION

La drástica decisión que tomó George Clooney para su carrera

El actor, director, productor y guionista estadounidense de 64 años anunció un cambio rotundo en su trayectoria actoral; está inspirado en su esposa Amal y en una leyenda de Hollywood

George Clooney tomó una drástica decisión con su carrera actoral
George Clooney tomó una drástica decisión con su carrera actoral

George Clooney decidió que no volverá a besar a una mujer en una película y esto podría significar un cambio rotundo en el rumbo de su carrera actoral, ya que muchos de sus papeles lo ubicaron en el rol de galán. Esta decisión está directamente vinculada a su edad (64) y en honor a su esposa Amal (47), con quien se casó en 2014 y a quien le lleva 17 años.

En una entrevista con el portal Daily Mail, George Clooney sorprendió al confirmar la noticia: “He estado intentando seguir el camino de Paul Newman; ‘bueno, ya no besaré a ninguna chica’”. Con esto, hizo referencia al caso del fallecido actor y director, quien en 1982 pidió descartar una escena de beso en The Verdict con motivo de querer dedicar sus afectos únicamente a su esposa Joanne Woodward, con quien mantuvo 50 años de matrimonio.

De esta manera, el actor, director, productor y guionista optó por autolimitarse de cara al futuro, lo que podría ser el comienzo de su despedida del mundo del cine, a pesar de su reciente lanzamiento Jay Kelly en Netflix, película que llegó a la plataforma de streaming el pasado 5 de diciembre en la que comparte protagonismo con Adam Sandler.

George Clooney y su esposa Amal tuvieron dos hijos en 2017 y formaron una hermosa familia
George Clooney y su esposa Amal tuvieron dos hijos en 2017 y formaron una hermosa familia

Lo cierto es que sus besos de ficción fueron tantos que el propio Clooney decidió contar una anécdota sobre ello en una entrevista con The New York Times. “Recuerdo que, al principio de mi carrera, tuve que hacer una escena de beso con una chica, y el director me dijo ‘así no’. Entonces, yo le dije: ‘¡Amigo, esa es mi jugada! ¡Eso es lo que hago en la vida real!’”, recordó entre risas.

Los besos más recordados de George Clooney

  • Jennifer Lopez en Un romance peligroso (Out of Sight, 1998).
George Clooney y Jennifer Lopez generaron mucha expectativa por su beso en Out of Sight
George Clooney y Jennifer Lopez generaron mucha expectativa por su beso en Out of Sight
  • Michelle Pfeiffer en Un día muy especial (One Fine Day, 1996).
A veces lo más recordado del beso es la previa a que suceda, como con Michelle Pfeiffer
A veces lo más recordado del beso es la previa a que suceda, como con Michelle Pfeiffer
  • Julia Roberts en La gran estafa (Ocean’s Eleven, 2001).
Con Julia Roberts compartió dos besos especiales, ya que ambos son íconos de la belleza en Hollywood
Con Julia Roberts compartió dos besos especiales, ya que ambos son íconos de la belleza en Hollywood
  • Catherine Zeta-Jones en El amor cuesta caro (Intolerable Cruelty, 2003).
La cercanía de los años evidencia que Clooney era un sex symbol, como con Catherine Zeta-Jones
La cercanía de los años evidencia que Clooney era un sex symbol, como con Catherine Zeta-Jones
  • Julia Roberts en Pasaje al paraíso (Ticket to Paradise, 2022).
La única en repetirse fue Julia Roberts, con quien reveló ser muy amigo en la vida real
La única en repetirse fue Julia Roberts, con quien reveló ser muy amigo en la vida real
