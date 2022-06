Germán Martitegui se volvió tendencia en las redes por un violento video de un “clon” en una pizzería

Germán Martitegui se convirtió en las últimas horas en el protagonista de un video en el que no participó y que se volvió viral en las redes sociales por su contenido violento. Los hechos retratados en las imágenes ocurrieron en una pizzería, donde se ve a un hombre agredir a otros dos dentro del local.

La escena habría tenido lugar en un establecimiento gastronómico del País Vasco, en España, donde se ve a varias personas esperando por sus pedidos. Si bien inicialmente todo parece transcurrir con normalidad, de pronto un hombre sale de detrás del mostrador y se dirige hacia dos de los supuestos clientes.

En primer lugar, el individuo se acerca a un joven con enanismo y le propina un golpe en la cara, además de arrebatarle un objeto que el otro tenía en las manos. A continuación, el supuesto responsable del local se encamina hacia otro hombre, al que dirige un fuerte cabezazo, para después echar a ambos del negocio.

Lo llamativo que dio lugar a que el video se reprodujera de forma masiva en las distintas plataformas reside en que el presunto agresor de la escena guarda un sorprendente parecido físico con el chef argentino, y presenta un rostro y contextura corporal similares. Esto motivó que una gran cantidad de internautas reaccionaran instantáneamente con comentarios de reprobación hacia la actitud del hombre, confundiéndolo con Martitegui.

No se metan conmigo. Lo dije. 👇🏼 https://t.co/O9Q26LAIlN — Germán Martitegui 🍳 (@germantegui) June 1, 2022

Al parecer, el clon del jurado de MasterChef habría ejercido en ese momento un papel de justiciero al devolverle el teléfono a una chica que estaba en la cola, sustraído por uno de los individuos echados del local.

El video se volvió viral y Martitegui consideró oportuno salir a aclarar que él nada tenía que ver con lo ocurrido. “No se metan conmigo. Lo dije”, escribió con ironía el chef en su cuenta de Twitter junto al video, aunque dejando entrever que no había sido él el autor del suceso.

“¡Qué horrible si es Martitequi! Siempre lo vi raro y me daba miedo. Ahora lo afirmé. Para algunas cosas se hace el hombre y para otras no”, expresó una usuaria en la red social del pajarito. A lo que otra, continuando con la confusión, retrucó: “¿De qué estás hablando? ¿Viste el video? El pibe le estaba robando el celular a la chica y se dio cuenta, salió, le dio un cachetazo, al otro un cabezazo, los rajó y le devolvió el celular a la chica. Te lo explico por si no te diste cuenta”. Finalmente, el intercambio terminó con la duda resuelta: “No me gusta la violencia, menos el cabezazo, ¡pero ya me aclararon que no era Martitegui! No me tenés que aclarar nada. Lo vi bien y por eso no me gustó”, zanjaron.

El famoso chef, conocido por sus comentarios filosos en su rol como jurado del popular certamen de cocina, también fue noticia días atrás por una polémica. Martitegui se presentó en la fiesta de los Martín Fierro con 39 grados de fiebre y recibió por ello muchas críticas, tras las cuales utilizó sus redes para dar explicaciones y hacer un descargo.

“Voy a decir esto una sola vez. El día del Martin Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral”, disparó, fiel a su estilo tajante a la hora de hablar. Y agregó: “Como a todos los que fuimos de MasterChef, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir. ¡No me lo olvido más! Gracias Aptra”, dijo Martitegui y así le puso un punto final al debate.