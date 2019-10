La hija de Diego Maradona recordó a su abuelo con sentidas palabras Crédito: Captura de Youtube

1 de octubre de 2019 • 13:41

Giannina Maradona escribió unas sentidas palabras recordando a "Coco", su abuelo materno, en la víspera de que se cumplan 8 años de su muerte. Roque Nicolás Villafañe estuvo muy presente en la vida de sus nietas, quienes lamentaron su muerte ocurrida un 3 de octubre de 2011. Ellas siempre lo recuerdan con cariño y nostalgia.

La hermana de Dalma comenzó rememorando la última vez que abrazó a su abuelo: "Me guardo lo que me enseñaste, lo que fuiste y sos en mi vida. Llegué y vos me dijiste que 'me estabas esperando', no creía que fuese tan literal, sin embargo así lo decidiste. Nos abrazamos, nos dijimos una vez más cuanto nos queríamos. No sabía que era la última noche que nos lo íbamos a decir".

Luego continuó relatando que aunque hayan pasado los años, lo tiene muy presente todos los días. "Hoy te veo en algún que otro sueño y en cada recuerdo que me dejaste. ¡Gracias Coco de mi corazón! Te llevaste una partecita de mí, como yo me llevé una partecita tuya cuando vivía lejos".

La hija de Maradona expresó emocionada que atesora las anécdotas y los momentos que compartieron, y sobre todo, que su hijo Benjamín, de 10 años, recuerde a su bisabuelo: "Benja se acuerda de vos como si hubieses partido ayer y eso lo agradezco cada día de mi vida", sentenció.

Gianinna cerró su texto con palabras de agradecimiento y nostalgia: "Te extraño, es inevitable. Me encantaría preguntarte mil cosas, saber si lo que hago está bien o está mal. Amo que nos disfrutaste, nos disfrutamos y eso es lo que me hace llorar y reírme a la vez. ¡Aguarísneyyyyyyy Coquito querido!"

Villafañe no tardó en comentar el posteo de su hija, y recordó a su padre: "Te amo @giamaradona. Yo también lo extraño mucho, cuando voy a algún lugar donde él estuvo lo recuerdan con mucho cariño y me cuentan anécdotas compartidas". Finalmente, concluyó con el mismo tono emotivo: "Sé que nos cuida a todas desde donde esté. ¡Gracias pá por tanto aprendizaje, ya nos volveremos a encontrar! ¡Apuchimayyyyy coquito querido!"

Gianinna viene compartiendo una serie de posteos emotivos, donde se explaya escribiendo lo que siente. Hace poco publicó el reencuentro entre su hijo y su papá, Diego Maradona. Anteriormente subió una foto retro de su infancia junto a su mamá, su papá y su hermana, recordando los momentos felices que vivieron como familia y seguramente ésta no será la última vez que la hija del Diez comparta sus sentimientos.