Diego Maradona y su nieto Benjamín

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de septiembre de 2019 • 10:28

Diego Maradona y su nieto Benjamín Agüero volvieron a reencontrarse y Gianinna Maradona posteó en su cuenta de Instagram las fotos de ese tierno momento entre el niño y su abuelo. Hace mucho tiempo que la hija del ahora DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata ansiaba que su hijo y su papá se vieran, a pesar de las rencillas que imperan en su familia.

"Sobran las palabras", escribió como epígrafe de unas imágenes, en donde se ve a Diego Maradona y Benjamín abrazados en Estancia Chica, el predio donde entrena el club que dirige. En otras de las fotos se los ve jugando al fútbol.

Desde esa misma red social, Gianinna contó que el responsable de que se haga el encuentro fue su ex novio, Lucho Strassera, con quien estuvo en pareja por dos años entre 2013 y 2015. Emocionada, en una foto donde se ve a Maradona, a Benjamín y a Strassera, escribió: "Todo tuyo el encuentro @luchostrassera ¡Gracias! ¡Sos inmenso! Cuando sos cul... como yo, tenés un ex que ama a tu hijo y vale por mil".

Como suele pasar en las redes sociales, todos opinan. Así que los posteos de Gianinna recibieron tanto mensajes bellos, como de indignación en los que cuestionaban que Maradona pudiera ver a su nieto luego de sus polémicas declaraciones y las demandas judiciales que mantiene con Claudia Villafañe.

Fue entonces cuando Dalma tomó el guante y contestó: "Me gustaría aclarar a todos los que dicen ´¿Cómo le van a llevar al nieto con todo lo que le hizo a Claudia?´ 1: No tenés ni pu... idea lo que hablamos en privado. 2: Ok. Claudia es la persona más feliz del mundo con esa foto. Ella es así. Por lo tanto, no se preocupen que si ella ve feliz a su nieto, ya está. Y aunque no lo crean, también se alegra por mi papá. Ella es así. Siempre te amaremos, Claudia".

Incluso, la misma Villafañe posteó las fotos de su exmarido con Benjamín: "La verdad que no sé a quién de nosotras hizo más feliz este encuentro, pero eso no importa. Lo que sí sé, es que el amor no se compra y el que se siente desde el corazón siempre está presente. ¡Aunque te quieran hacer creer otra cosa!".

Gianinna también habló sobre el papel de su madre como abuela de Benjamín. "Si supieran quién le habla con tanto amor a mi hijo de su abuelo", escribió.

En la Justicia: Maradona contra Villafañe

Recordemos que Diego Maradona denunció ante la Justicia a su ex mujer por apropiación indebida de 458 objetos que fueron parte de sus pertenencias en su pasado como futbolista. En ese sentido, a fines de agosto pasado se realizó una inspección ocular en uno de los departamentos de Claudia Villafañe, el que compartió con el excrack, ubicado en Habana y Segurola. Allí no se encontraron los objetos reclamados y Matías Morla, el abogado de Diego, aseguró que realizarían más inspecciones en otros domicilios. Tanto Gianinna como Dalma defendieron a su madre ante el proceder de Maradona en la Justicia.