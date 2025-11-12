“Makintach me juraba por sus hijos que no había documental”, dijo Gianinna Maradona al declarar en el jury

Fue una declaración concisa. Emotiva. Ante el jurado de enjuiciamiento, Gianinna Maradona, una de las hijas del astro mundial del fútbol, afirmó que la jueza Julieta Makintach, magistrada que enfrenta un jury, le juró por sus hijos que no había un documental sobre el juicio que buscaba determinar si hubo responsabilidades penales en la muerte de su padre.

“Estábamos buscando a los asesinos de mi papá. Mi papá se merecía tener justicia por su muerte. Me pareció todo muy injusto”, sostuvo Gianinna al comenzar su declaración testimonial ante el jurado de enjuiciamiento, presidido por la ministra de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan.

Contó que cuando se enteraron de la existencia de un documental, que después se supo se iba a llamar Justicia Divina, discutieron con su hermana Dalma y el abogado que las representa a ambas, Fernando Burlando, porque no podían creer lo que estaba pasando.

Gianinna reveló que se comunicó con Makintach. “Ella me dijo que me lo juraba por sus hijos, que no había nada”. Y, entre lágrimas, afirmó: “Yo le creí por empatía. Yo estaba con mi hijo”.

Gianinna llegó acompañada de su abogado, Fernando Burlando Ignacio Amiconi

Antes de retirarse dijo: “Todavía no puedo creer que haya personas que puedan alardear con la muerte, por más que sea Diego Maradona, que es mi papá, que es un abuelo”.

Y para finalizar sostuvo: “Queremos la verdad, que paguen todos los que tienen que pagar, somos una familia que estamos sufriendo”.