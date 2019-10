Gisela Barreto y su curiosa propuesta: ayunar hasta el día de las elecciones

Gisela Barreto le hizo una curiosa recomendación a sus seguidores Crédito: Instagram

Gisela Barreto, la exsecretaria de Gerardo Sofovich y actual conductora, sorprendió con una insólita propuesta en sus redes sociales. A través de su Instagram, la exvedette publicó una imagen religiosa y aconsejó a sus seguidores que ayunen hasta el día de las elecciones nacionales del próximo domingo.

"Por Argentina, clamemos de rodillas a Jesús. ¡Él nos escuchará! Recemos y ayunemos estos tres días previos a las elecciones", escribió en el posteo. Barreto se muestra muy afín al catolicismo en cada publicación, pero esta vez fue más allá, y le pidió a sus 5 mil seguidores que ayunen durante 72 horas.

No es la primera vez que Barreto protagoniza una polémica por sus dichos. Actualmente conduce El Vaso, un programa emitido por el canal católico TLV1. El nombre del ciclo no es casual: el año pasado había hecho una curiosa metáfora en contra de la educación sexual en las escuelas que incluyó un vaso..

En aquél momento, el video de la correntina explicando su postura sobre el tema, se hizo viral: "Ahora en las escuelas te enseñan que con tu cuerpo podés hacer lo que querés y que con tu recto podés tener relaciones sexuales. No, señor; no se puede. Porque te lastimás, y te degenerás. Lo mismo que pasa con el vaso. Si lo sirvo de culete (sic), me mojo con el agua, mojo a los comensales y estoy molestando y es una falta de respeto", decía en su polémica explicación.

A los pocos días, Barreto intentó aclarar qué quiso decir, cuando fue entrevistada por Ulises Jaitt en El show del Espectáculo, por Radio Urbana: "Me estaba refiriendo a los niños y la enseñanza porque estaba leyendo la bajada que el Gobierno hace a las currículas. A partir de los 18 años, es tu vida. Entonces no me puedo meter en la vida sexual de los adultos pero en la de los niños sí", expresó.

Finalmente, dijo que desde su conversión religiosa no tiene deseos sexuales: "La libido me pasa por otro lado, hace más de un año que no tengo sexo. Uno de los mandamientos dice que si no estás casada, no podés tener relación sexual", cerró la exvedette.