Gisele Bündchen y su novio Joaquim Valente se sienten más en sintonía que nunca. Entre viajes, entrenamientos y tiempo de calidad en familia la relación parece ir viento en popa. Recientemente, los tortolitos fueron captados durante el día de San Valentín por las calles de Miami sin el más mero reparo en ocultar su amor, se animaron a los besos y a las demostraciones públicas de cariño. Los allegados de la pareja aseguran que “están profundamente enamorados” y que les cuesta mantenerse alejados.

Desde que en octubre de 2022 se conoció públicamente el divorcio entre Bündchen y la ex estrella deportiva, Tom Brady, los ojos de la prensa se posaron en la vida de la supermodelo. Unos meses después de anunciar la separación, Bündchen y sus hijos, fueron captados por los paparazzi en varias oportunidades junto a Valente. Al parecer, el entrenador de jiu-jitsu mantiene un vínculo muy cercano con los hijos de la artista e incluso compartieron, como familia ensamblada, múltiples viajes a Costa Rica y a Brasil -de donde es oriundo Valente-. Lo cierto es que el romance entre ambos parece afianzarse cada vez más.

Gisele Bundchen en una sesión de paddleboard con su novio, Joaquim Valente, en Miami; “Mi prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos a quienes amo con todo mi corazón", dijo la supermodelo tras el divorcio Mega/The Grosby Group

En diálogo con Vanity Fair, la supermodelo se refirió los rumores de su romance con Valente: “Él es un maestro para mí y, lo más importante, es una persona a la que admiro y en la que confío. Valoro mucho tenerlo y tener a mis hijos cerca de su energía positiva”. Y agregó: “Agradezco conocer a todos [los hermanos Valente], porque no sólo me han ayudado a mí y a mis hijos, sino que se convirtieron en grandes amigos, y Joaquim especialmente”. La pareja comparte varios intereses: se los ha visto salir a remar, pasear por la playa, trotar, andar a caballo, y entrenar en el gimnasio y algunos allegados aseguran que se lo ve “involucrados emocionalmente” después de conocerse hace años.

Después de que Bündchen, de 43 años, solicitara el divorcio del siete veces campeón del Super Bowl Tom Brady, de 46 años, en 2022, empezó a compartir tiempo con su joven entrenador Backgrid/The Grosby Group

Respecto de cómo fue separarse después de 13 años de amor, Bündchen expresó que fue un proceso paulatino y también doloroso. “Es como una muerte y un renacimiento”, señaló mientras advertía que en el último tiempo de la relación ambos buscaban cosas diferentes y que por esto habían dado fin a su vínculo. “Buscábamos cosas diferentes y tuvimos que tomar una decisión. Eso no quiere decir que no ame a la persona (...). Para que seas auténtico y realmente vivas la vida que querés, debés tener a alguien que pueda encontrarte en el medio. Es un baile, un equilibrio. Cuando amás a alguien, no lo metés en una cárcel, (...) lo liberás para que sea quien es”, concluyó.

Valente nació en Brasil, tiene 35 años (ocho años menos que la modelo) y vive en Miami desde 2007 Backgrid/The Grosby Group

Desde el divorcio de Brady, la supermodelo enfatiza su interés en encontrar el equilibrio emocional. Sin ir más lejos, este mes publicó una cita del escritor Yung Pueblo en sus redes sociales que rezaba: “La transformación personal no es fácil. Curarse a uno mismo lleva tiempo...dejar ir a veces puede resultar abrumador. Desarrollar nuevos hábitos puede parecer una batalla cuesta arriba”.

Por su parte, Brady le dedicó un sentido mensaje a los dos hijos que comparte con Bündchen en su Instagram: “Por siempre mis Valentines”, les escribió dejando claro que son ellos el amor de su vida. Si bien, el deportista aún no oficializó ninguna pareja, se lo ha visto intermitentemente con Irina Shayk y crecen los rumores en torno a un posible romance entre ellos. “Solo nos deseamos lo mejor el uno al otro mientras buscamos nuevos capítulos en nuestras vidas que aún están por escribirse ”, escribió Brady tras el divorcio.

La llegada de un nuevo amor

Un mes después de anunciar su divorcio con el deportista Tom Brady, Bündchen fue portada de todos los medios por unas fotografías que la mostraban muy cerca de otro hombre durante unas vacaciones en Costa Rica. El nuevo candidato en cuestión era su instructor de jiu-jitsu, Joaquim Valente.

A pesar de que nunca confirmó tener un vínculo sentimental con su instructor, las continuas salidas, cenas y tardes de entrenamiento continuaron alimentando las sospechas Backgrid/The Grosby Group

Una cena en el reconocido restaurante Koji, en el paradisíaco pueblo de Santa Teresa, encendió las sospechas. Sin embargo, la presencia de los hijos de ella y un amigo de Valente no terminaba de confirmar que se tratara de una cita romántica. Fue el sitio brasileño Purepeople quien informó que la pareja está saliendo desde hacía un tiempo. “Creo que cuantas más herramientas tengamos, mejor es. Me siento más fuerte, con más confianza y empoderada desde que empecé a practicar la defensa personal. Creo que es una habilidad importante para todos, pero especialmente para nosotras las mujeres. Gracias a los hermanos Valente por hacer que el entrenamiento sea tan divertido”, había expresado días antes la modelo en su Instagram mientras compartía imágenes de sus habilidades de lucha. Nacido en Río de Janeiro, Valente vive en Miami desde 2007 y junto a sus hermanos, Pedro y Gui, dirige la escuela de jiu-jitsu Valente Brothers.

