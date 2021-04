Glenn Close confesó uno de los momentos más humillantes de su carrera

Sin lugar a dudas, Glenn Close es una de las actrices más prestigiosas de la industria. La protagonista de recordados films como Amistades peligrosas y Atracción fatal trabaja de manera continua desde mediados de los setenta, y nunca dejó de cosechar nuevos éxitos. Pero no por eso su carrera está exenta de algunos pasos en falso y, en una reciente entrevista, recordó una experiencia profesional que le resultó sumamente frustrante.

En un podcast que grabó para la revista Variety, reveló que un casting que hizo hace poco más de cuarenta años, se sintió muy incómoda. American Gigolo fue una película protagonizada por John Travolta, para la que Close se presentó con la intención de actuar. Y sobre el casting para ese proyecto recordó: “En ese momento Travolta ya era una gran estrella. Y recuerdo que estuvieron toda la noche preparándole una oficina muy vistosa, porque él iba a participar del casting. Entonces cuando llegué me encontré a unas ocho personas en el lugar, y a Travolta en una cama. Y en ese momento me di cuenta de que me quería morir”.

El motivo por el cual el casting salió tan mal fue porque la actriz llegó a la audición sin ningún tipo de preparación previa, y comentó: “Me habían dado el libreto, pero no lo había memorizado. Pero él tampoco sabía sus líneas. Y yo no sabía qué tenía que hacer. Fue algo tan, pero tan horrible. Fue muy humillante. Y recién ahora me doy cuenta cómo era el asunto, tendría que haber tratado de seducirlo. No era realmente importante lo que tuviera para decir. Desde luego que no fue una experiencia para nada divertida, y obviamente que no obtuve el papel”.

En pocos días, Glenn Close competirá por octava vez en los Oscar, esta vez dentro del rubro Actriz de reparto, por su trabajo en el largometraje Hillbily: una elegía rural.

LA NACION