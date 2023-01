Globo de Oro 2023: todos los looks de la alfombra roja

escuchar

Este martes, las más grandes estrellas del cine y la televisión de los Estados Unidos se visten de gala para asistir a la entrega de los premios Globo de Oro 2023, que se entregan en el hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, de California.

La ceremonia, en donde la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood premia a lo mejor del cine y de la televisión, estará conducida por el comediante Jerrod Carmichael. Entre los presentadores estarán la actriz cubana Ana de Armas (nominada por Rubia), Jenna Ortega (nominada por Merlina), Billy Porter, Tracy Morgan, Jennifer Coolidge (nominada por The White Lotus) y Quentin Tarantino. A pesar de que esta vez TNT no transmite la ceremonia, los argentinos seguramente estarán pendientes en las redes a la suerte de Argentina, 1985, de Santiago Mitre, que podría quedarse con el galardón a mejor película en idioma no inglés.

La eterna Jamie Lee Curtis optó por un vestido negro con capa de encaje Jordan Strauss - Invision

Heidi Klum esta vez vistió un vestido corto metalizado de la casa especializada en ropa sustentable Germanier Jordan Strauss - Invision

Gabriel LaBelle en un traje de tres piezas color lavanda pálido Jordan Strauss - Invision

Domhnall Gleeson optó por lucir un clásico esmoquin negro Jordan Strauss - Invision

Domee Shi con un amplio traje de dos piezas en tono fucsia Jordan Strauss - Invision

Josh Richards y una compleja combinación de traje a rayas y remera corta transparente Jordan Strauss - Invision

Chloe Flower posa sonriente con uno de los diseños más originales de la velada Jordan Strauss - Invision

Colman Domingo enfundado en un estrecho traje de Rodarte con detalles en pedrería Jordan Strauss - Invision

Encaje y transparencias para Liza Koshy Jordan Strauss - Invision

Elisabeth Holm optó por un clásico vestido vintage Jordan Strauss - Invision

El cineasta Rian Johnson junto a su esposa, la crítica de cine Karina Longworth Jordan Strauss - Invision

Barry Keoghan eligió para la ocasión un traje en azul claro con camisa al tono con cuello anudable Jordan Strauss - Invision

Abby Elliott, con un vestido de la diseñadora Pamella Roland en tono coral metalizado Jordan Strauss - Invision

Sheryl Lee Ralph luciendo un diseño de Aliétte Jordan Strauss - Invision

Megan Stalter se enfundó en un vestido negro acordonado que dejaba ver algunos de sus tatuajes Jordan Strauss - Invision

Vestido en dos tonos de Bach Mai, con falda voluminosa para Britt Lower Jordan Strauss - Invision

