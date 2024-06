Lowrdez Fernández puso fin al misterio y contó la verdad detrás de la separación de Bandana

Escuchar

Si hay una banda que supo traspasar generaciones, esa fue Bandana. Corría 2001 cuando Lissa Vera, Lourdes Fernández (actualmente Lowrdez), Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha e Ivonne Guzmán se consagraron ganadoras del programa Rockstars y lanzaron su propio grupo musical. Se convirtieron en un fenómeno con discos, giras y hasta una película. Sin embargo, en 2004, en pleno éxito, decidieron tomar caminos separados.

Si bien a lo largo de los últimos 20 años se reunieron en el escenario, nunca volvieron a estar las cinco juntas. Sin embargo, ahora se reveló un misterio que más de uno anhelaba saber. El miércoles, Lowrdez estuvo en Noche al Dente (América) y respondió a la pregunta del millón: ¿Por qué se separó Bandana?

Durante su paso por Noche al Dente, Lowrdez recordó su paso por Bandana (Foto: Captura de TV / América)

El miércoles, Lowrdez visitó a Fernando Dente y después de interpretar con la banda “Guapas” y “Llega la noche” - dos de los grandes hits de Bandana - tuvieron un mano a mano, donde hablaron justamente del grupo musical que surgió en los 2000. “La verdad fui a Bandana para hacer tiempo y no ir a laburar. En ese momento tatuaba y trabajaba de noche para una marca de energizantes. Fue como ‘supermercado o casting’. Y fui solita ahí”, reconoció la cantante. Quedó seleccionada y sin esperarlo se encontró con algo más grande de lo que jamás pudo haber imaginado.

Posteriormente, Dente le preguntó algo que todos alguna vez quisieron saber: “¿Por qué se separó Bandana en su momento?”. Lowrdes no lo dudó y fue muy directa. “Nos odiábamos... igual que ahora... Se tenía que decir y se dijo”, lanzó.

Ivonne Guzmán, Valeria Gastaldi, Lourdes Fernández, Virginia da Cunha y Lissa Vera, las integrantes originales de Bandana

“Viste que dicen que hay que irse de la fiesta cuando están en el mejor momento. Ustedes se bajaron solitas”, reparó el conductor y la cantante le dijo que eso fue casi por casualidad. “En realidad era porque ya llegó un momento... hacíamos terapia, las cinco, y si escuchás los discos individuales de cada una te das cuenta. Estábamos en el auge de la composición”.

“Por eso hablo bien del tema de ‘Furia’ -canción que le dedicó a Juliana Scaglione, exparticipante de Gran Hermano (Telefe)- porque a mí me sacó a componer de nuevo”, reparó Lowrdes y comentó que hace una década que no lanzaba un disco. “¿Y qué sentían? ¿Qué ya no iba más?”, insistió Dente. “Sí, por respeto a la gente, básicamente. Me parece que ahí tenés que dar el mil por mil. No es cambiar de trabajo, sino de ambiente”, sentenció la invitada.

En 2016 hubo un reencuentro de Bandana pero sin Ivonne

Si bien Bandana fue un éxito, vendió más de 500.000 discos, tuvieron muchos hits y hasta una película, Vivir intentando. Pero, lo cierto es que tras la separación, las integrantes del grupo dejaron entrever que las cosas no eran tan “idílicas” como el público se imaginaba.

“Hubo un momento donde yo dejé de disfrutar, conocí todas las enfermedades que nunca había tenido. Era una adolescente que se convirtió en mujer, conocí el estrés y empecé a cargar con ese éxito”, dijo Virginia da Cunha en 2021 durante una entrevista con el ciclo Oops!. “Todo el mundo creyó que terminábamos porque no nos llevábamos bien... nos dimos cuenta de que ya no dábamos más, que no podíamos sostener esa mentira”, agregó.

Bandana se formó en un programa de televisión (Imagen de archivo) Archivo

Tras la separación en 2004, el grupo se reunió en 2016 pero sin Ivonne Guzmán. Hicieron funciones a sala llena y volvieron a interpretar “Hasta el día de hoy”, “Maldita noche” y “Vivir intentando”, entre otros éxitos. Luego da Cunha también se bajó y continuaron siendo tres. Luego, solo Lowrdez y Lissa Vera decidieron seguir con Bandana y dieron varios shows juntas. Hoy, cada una continua por su lado.

LA NACION