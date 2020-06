Graciela Alfano: "A Romina Malaspina la critican por envidia"

Graciela Alfano sumó su voz en defensa de Romina Malaspina y también le dedicó unas palabras a Jorge Lanata

"Los programas de tortas o de comidas me encantan porque no sé cocinar y me gusta comer. Tenemos la libertad de elegir lo que queremos ver. ¿O te vas a sentir mal por querer ver dibujitos animados", reflexionó Graciela Alfano haciendo clara alusión a la pelea de Jorge Lanata con Bake off . Pero esta no fue la única frase picante que dijo la actriz, ya que también habló sobre lo difícil que se hace a veces sobrellevar la cuarentena y defendió a Romina Malaspina de las críticas que se le hicieron sobre su look .

En una breve entrevista que le dio a Hay que ver , el ciclo de elnueve, la actriz contó que no puede ver a su nieta. "Le mando regalitos por delivery en paquetitos misteriosos y la veo por videollamada. Es lo que nos toca. Todos los días pienso que me estoy perdiendo el crecimiento de Nina . Cumple seis meses ahora y está empezando a comer y yo no estoy", dijo emocionada y agregó: "Es como si estuviera viviendo en el exterior, veo todo por camarita. Todos estamos sufriendo por algo. Propongo que seamos tolerantes con el otro, que lo acompañemos. Los científicos nos van a sacar adelante. Hoy una risa vale mucho, los humoristas son necesarios y la música es muy importante también".

Finalmente opinó sobre Romina Malaspina, la conductora de Canal 26 que fue muy criticada por el top transparente que lució en un noticiero : "A Romina la critican por envidia. Tiene un cuerpo impresionante. ¿Sabés la cantidad de veces que lo padecí? He sido muy cosificada. Lo que me sirvió en la vida es que la opinión que tengo del otro me importa mucho más que la opinión que el otro tenga de mi".