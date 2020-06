Sol Pérez se enojó con sus seguidores y les contestó sin filtro. Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2020 • 02:46

Desde que la ex Gran Hermano Romina Malaspina se incorporó a las huestes de Canal 26, un espacio en el que brilla Sol Pérez, se produjo una suerte de competencia entre ambas, fogoneada por las redes.

El punto en cuestión para instagramers y tuiteros, más allá de los méritos de una y otra para desempeñar su trabajo, es los atrevidos atuendos que eligen para cada jornada. A decir de los internautas: "cada vez más jugados".

Fue Romina quien en la última emisión puso una vara muy alta, animándose a un top con transparencias. La decisión hubiera sido pasada por alto, si no hubiera generado una verdadera revolución en redes sociales, al punto de convertir la situación en uno de los temas con más visitas del día.

Ante una nueva comparación con su compañera de canal, Sol Pérez se hartó y decidió contestarle a todos los que le escribían: "Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás", le dijo la modelo a un televidente que no pudo evitar trazar un paralelo.

Sin embargo, la actriz y vedette no se quedó conforme y decidió seguir con las aclaraciones, en su frontal estilo: "Dejen de querer llamarme 'gato' por ser mujer y tener tetas y culo. Estudié, me preparé y desde que tengo 18 años que trabajo en el medio. Gracias a Dios hace tres años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos".