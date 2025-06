Graciela Alfano: de su piquito con Moria Casán a su opinión de la novia de Matías Alé y el consejo a Wanda Nara

Graciela Alfano se puso al día con los estrenos teatrales: fue a ver Cuestión de género y saludó a Moria Casán con un piquito, y también visitó a Florencia Peña en Pretty Woman, donde se cruzó con Matías Alé y su novia, Martina Vignolo. Así, en cuestión de horas, la actriz regaló memorables escenas frente a las cámaras.

LA NACION habló con Alfano sobre su agitada semana, recordó su larga y siempre turbulenta relación con “La One” y también contó si va a ir o no a la boda de su exnovio, el próximo octubre. Además, como al pasar, le brindó un consejo a Wanda Nara.

Graciela Alfano y Moria Casán, en el estreno de Cuestión de género

-¿Cómo es tu relación con Moria? Tuvieron épocas de amor y otras no tanto….

-Somos primas hermanas porque ella se llama Ana María Casanova y yo Graciela Inés Alfano Casanova, o sea que mi madre y su padre eran parientes. Pasamos de ser primas lejanas a ser primas hermanas porque así lo sentimo s. La hermandad nos la da tener dos trayectorias como las nuestras, y somos dos minas bien paradas que expresamos lo que sentimos, nada nos achica, y seguimos hablando en momentos difíciles, sin importar las amenazas. No siempre estuvimos de acuerdo, pero podemos discutir desde un lugar de mucho humor, nos hemos tomado el pelo muchas veces, me ha dicho tapa de inodoro y no de revista y me traía papel higiénico y yo le sacaba fotos horribles (risas). Pero nos hemos bancado porque estamos más allá de todo eso, y no nos entran las balas. Esto no lo digo desde la soberbia, sino desde la inteligencia; estamos muy bien paradas y no nos define nadie. Moria es una guerrera y la tiene muy clara. Nuestras charlas están llenas de humor, son respetuosas, inteligentes y cambiamos figuritas siempre. Además, la quiero mucho y la admiro.

-Tienen una larga historia en común…

-Trabajamos juntas varias veces. Una vez fui como invitada a su programa Amor y Moria e hicimos 23 puntos de rating en América. Hicimos Cantando bajo la deuda en Mar del Plata y Buenos Aires, con el teatro lleno total. Y en el “Bailando por un sueño” era un jurado potente porque estábamos nosotras dos. En cine hicimos El gordo catástrofe con Jorge Porcel, que fue una de mis primeras películas. Estoy segura de que vamos a volver a trabajar juntas. Tenemos una historia personal y de iconos, porque un icono se construye. Cuestión de género es una obra que hace pensar, pero no baja línea; es interpretativa. Moria está fantástica en ese personaje, es para ella y le pone su impronta.

Alfano y Casán, cuando formaban parte del jurado del "Bailando por un sueño" AP

-Y en Pretty Woman te reencontraste con Matías Alé y su novia... ¿Cómo fue ese momento?

-Florencia Peña es una gran actriz que pone su sello, y junto a Ricky Pashkus hicieron una versión de la película y la obra de teatro. Es un trabajo hermoso. Y nos cruzamos con Mati y su novia. Siempre hablamos mucho, nos mensajeamos para cumpleaños y fiestas, nos escribimos seguido, y ya lo había felicitado por su boda. Ellos tuvieron la deferencia de venir a saludarme y ahí mostramos que dos ex que han tenido una maravillosa relación, pueden llevarse bien. Obviamente cuando nos separamos tuvimos una pelotera, pero luego podés volver a tener una relación de afecto y de un cariño que te hace sentir feliz porque vez feliz al otro . Sé que a Mati le gusta verme bien, porque no olvidemos que tuve cáncer dos veces y me sacaron la tiroides y un riñón, y él también tuvo graves problemas de salud mental. Entonces, vernos bien es fabuloso. Y además la chica me encantó, con esos ojos verdes, tan inocente… Me dijo que me admira y me encantó. Me parece que hacen una pareja divina. Ya me habían invitado y me gustaría ir, pero quiero que los flashes vayan para la novia. Sé que ellos estarían felices de que yo vaya porque lo vi en sus ojos, no hubo un momento incómodo cuando conversamos y ella es una chica muy segura de sí misma; la vi muy bien parada, muy bien intencionada, divertida, amorosa.

-Hace unos días posteaste una foto en defensa de la China Suárez y pegándole un palito a Wanda Nara, ¿por qué?