Benjamín Vicuña rompió el silencio tras su encuentro con Graciela Alfano: “Hay que entender su humor”
Luego de que trascendiera que la conversación que mantuvieron en un evento molestó a su novia Anita Espasandin, el actor habló y aclaró la situación
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Recientemente, trascendió que Graciela Alfano y Benjamín Vicuña se cruzaron en un evento y charlaron, aparentemente, un poco más cerca de lo que le hubiese gustado a Anita Espasandin, la pareja de él, quien se acercó y marcó territorio. “Fue como una aparición súbita. Irrumpió de una forma extraña porque se le colgó... Marcó posesión”, aseguró la exvedette. A partir del revuelo que se generó y en medio de los rumores de lo que ese encuentro pudo haber generado en su relación, el chileno rompió el silencio y dejó en claro las cosas.
Durante la presentación de Desde el jardín, la nueva obra de Guillermo Francella, Benjamín Vicuña fue consultado por la prensa por el “episodio incómodo” que tuvo con Graciela Alfano. Se limitó a reír y le quitó dramatismo a la situación. “No pasa nada. Ustedes me hacen poner colorado porque fue un chiste. Hay que entender un poco el humor de ella”, expresó en diálogo con Los profesionales de siempre (elnueve).
En este sentido, enfatizó que no hubo ningún problema y que todos saben quién es quién. “Lo tomé como un chiste y no pasó nada. Anita se rio y está todo bien”, aseveró y aclaró que no existió incomodidad.
Cuando se hizo público este encuentro entre la exvedette y el actor que no le habría simpatizado mucho a Espasandin, Alfano habló y dio su versión de los hechos. “Estábamos con Benjamín charlando en un evento y estábamos cerca porque, con tanto ruido, no se escuchaba nada”, sostuvo en Mediodía bien arriba (TV Pública). “Él es ‘acercadero’, tiene lindo perfumito… te habla así, bajito, como el chileno: ‘¿Cómo? ¿Cómo? Entonces tú y yo...’”, agregó mientras intentaba imitar el tono del actor.
Sin embargo, la charla fue interrumpida abruptamente. Espasandin se acercó a su pareja y aparentemente marcó territorio. “De pronto apareció ella. Fue como una aparición súbita. Irrumpió de una forma extraña porque se le colgó”, relató Alfano y agregó entre risas: “Marcó posesión, ¿viste cuando nos colgamos y decimos ‘es mío’?”.
A partir de esto, Carlos Monti le consultó si el actor era de su agrado, a lo que Alfano, tras dudar con picardía, se limitó a destacar una coincidencia astrológica. “¡Es sagitario como yo! Dos sagitarios... ¡Todos Sagitario!”, dijo divertida, puesto que mientras ella cumple años el 14 de diciembre, él celebra el 29 de noviembre. Si bien cada uno tuvo su interpretación de la situación, todo quedó aclarado con humor y aparentemente en buenos términos.
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