Graciela Alfano dio detalles de su estado actual de salud y del affaire con su exmarido, Enrique Capozzolo: “La vida te presenta escenarios que uno no espera”

El año pasado no terminó de la mejor manera para Graciela Alfano. La actriz debió someterse a dos cirugías luego de que le diagnosticaran cáncer. El proceso no fue fácil, pero este 2023 parece proponerle otro rumbo y una nueva función: la de poner en palabras simples eso de lo que no se suele hablar y contar su experiencia en primera persona, para acompañar a otros que están atravesando el mismo camino.

Eso mismo es lo que hizo este sábado, en diálogo con Catalina Dlugi en el programa radial Agarrate Catalina. “La vida te presenta escenarios que uno no espera, como puede ser una enfermedad. Toda la vida hice dieta; el cuerpo es mi herramienta, como para un bailarín, como la voz para un cantante. Hice deporte, ejercicios, yoga... Pero vos no le marcás la cancha a la vida, ella te la marca a vos y te pone el escenario que ella quiere. Lo que sí podemos decidir es el modo en el que vamos a atravesar eso que la vida nos presenta”, comenzó explicando, sin dramatismo.

Y continuó: “Este cáncer que suele ser tan silencioso, porque uno puede tener los parámetros de la sangre muy bien, pero de repente surge en una ecografía. Por eso, hay que hablar sobre lo buena que es la medicina preventiva para que todos, como sociedad, podamos tener realmente acceso, porque es lo que te permite ver estos panoramas para ver de qué manera se pueden afrontar ”.

Si bien el tiempo ayudó a que elaborara la situación, Alfano confesó que en un primer momento la noticia la dejó en shock: “Dije: ‘Pero, cómo... ¡Si yo me cuidé toda la vida!’. Entonces, el médico me dijo: ‘Gracias a tu estado -no olvidemos que tengo 70 años, soy una señora grande, añosa- pudimos meterte en un quirófano y resolver dos cirugías mayores’” .

Graciela Alfano junto a sus tres hijos

Sin tapujos, la actriz dio algunos detalles de las dos intervenciones que debieron realizarle, en el riñón y en la tiroides. “El riñón salió entero porque los tumores crecen desde adentro, así que estaba todo ocupado. Fueron casi 900 gramos que sacaron entre riñón y tumor. Después, quedé un mes anticoagulada y cuidándome, porque quedé con una anemia importante. Y una vez que estoy ‘levantada’ me tomé otro mes más por precaución, porque en estos casos una infección puede ser muy grave y los tubitos que van al riñón son muy finitos y todas las toxinas pasan por ahí”.

“Ahí me realizaron la segunda operación, la de tiroides. Afortunadamente, la hicieron por la encía, ya no se corta más. Es una técnica nueva. Es muy buena, porque yo lo tenía sobre el nervio vocal y si hubieran tironeado, ahora estaría muda. ¡Algunos estarían muy contentos!”, rememoró, sin perder el sentido del humor.

La actriz contó que en aquellos momentos contó con el apoyo incondicional de sus tres hijos, Nicolás, Francisco y Gonzalo. “En ese momento, mis hijos entraban a la habitación después de la operación y tenían unas caras... Por más que querían disimular, se les notaba la desesperación en los ojos. Entonces, yo pensé en esos. ‘Ellos tienen una madre con cáncer y la están pasando horrible’. Y por más que yo estaba débil y con incapacidades, me puse apoyarlos. Y eso me dio una energía y una fortaleza increíbles ”, señaló.

La diva quiso, además, llevar tranquilidad a su público sobre su actual estado de salud: “Me hago controles periódicamente y estoy totalmente limpia, así que seguiremos adelante”.

Graciela Afano en su casamiento con Enrique Capozzolo

Hace apenas un mes, Alfano contaba que estaba viviendo “una relación sin rótulos” con Enrique Capozzolo, padre de sus dos hijos menores, pero la cosa no terminó de la mejor manera. “Él me humilló”, expresó la actriz en aquel momento. Ahora, aclaró: “Hoy las mujeres, por más que seamos bombas, potras, estamos todas expresando que también nos pasa con los hombres y las relaciones, lo mismo que a cualquier mujer de su casa. Entonces, lo que quise expresar es: ‘Mirá... Me llamó y me dijo esto, que estaba conociendo a alguien’. Creo que la gente se separa y chonguea mucho más con el ex de lo que dice. Fue mi manera de decir: ‘Te puede pasar que te hagas alguna ilusión’. En nuestro caso, coincidimos los dos en que queremos estar unidos para nuestros hijos y para nuestras nietas [Nina y Maia], pero la verdad es que un poco de ilusión yo tenía. Fue un balde de agua fría ”.

“Estaba como Shakira con Piqué, pero ella es más creativa que yo. Yo puse en mis redes: ‘Darle nuevas oportunidades a algunas personas es como tirarle margaritas a los chanchos’, con perdón de los chanchos que son divinos y te devuelven el afecto”, confesó. “ Todo fue un chape, un apriete en la cocina el día del cumpleaños de él y de mi hijo, porque cumplen el mismo día. Cuando salimos, estaban todos muy sonrientes, y mis hijos son personas grandes, tienen 48, 39 y 35, no son criaturas. Es que está bueno ver a dos personas que son el origen de tu vida y que cuando se separaron ardió Troya, bien juntos . Creo que se dieron cuenta ahí. Al día siguiente les dije que iba a ver el partido de Racing a la casa de él. Hubo como una cosa de tranquilidad, y creo que para eso sirvió”, concluyó.

