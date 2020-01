La actriz se encuentra internada en el Sanatorio De Los Arcos Fuente: LA NACION - Crédito: PATRICIO PIDAL/AFV

Tras conocerse ayer la noticia de la muerte del director teatral Hugo Urquijo, su esposa, la actriz Graciela Dufau se descompensó y fue internada de urgencia en el Sanatorio de Los Arcos, donde permanecerá en observación. Dufau se encontraba con su marido cuando él comenzó a sentirse mal y falleció. Los dos hijos de la actriz, fruto de una pareja anterior, se encuentran viajando de regreso a la Argentina para acompañar a su madre.

Dufau y Urquijo estaban casados hace 36 años. En una entrevista con LA NACION, en 2018, la actriz explicaba el secreto de la longevidad de la pareja: "Es un ejercicio de generosidad y de mucha paciencia. Es como el éxito y el fracaso, hay que trabajar y elaborar tanto una cosa como la otra". Además, explicaba que Urquijo le había dado mucho a su vida: "Me impulsa a celebrar, eso que yo tenía -tengo- tan ausente. Hugo es muy sociable, así que lo acompaño".

La pareja trabajó en varios proyectos juntos, como en la obra Ver o no ver, sobre la que Dufau explicaba: "El trabajo nos une, pero no se termina nunca. Estamos acostados y, a la una de la mañana, él sugiere algo de la obra que se le ocurrió en ese momento. De repente, nos vemos en camisón y pijama ensayando una escena. Peter Brook no trabajaba con actores que no estuviesen dispuestos a los cambios hasta último momento, y así somos nosotros. El domingo a la madrugada me sugirió un cambio y a la noche despedíamos esta temporada".

Recordemos que 2018 fue un año duro en cuanto a la salud de la actriz, quien sufre la enfermedad de Crohn, que afecta la función del intestino. "Me tengo que cuidar mucho en las comidas, hacer una dieta muy específica (...) Además, este año tuve mucha mala suerte, me agarré neumonía dos veces, tuve ceguera fugaz en un ojo, y me caí en el teatro. Fueron varias internaciones, de pocas horas, pero hubo que atravesarlas".