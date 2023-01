Gran Hermano: Agustín, Camilia y Thiago, ¿quién puede quedar eliminado este domingo?

escuchar

El fenómeno de audiencia de Gran Hermano, que todos los días supera los 20 puntos de rating, se traduce en conversaciones en la calle, los hogares y, por supuesto, las redes sociales. En estas instancias en las que un paso en falso puede deja a cualquier participante fuera de la casa, el comportamiento de los hermanitos y la manera de jugar son claves.

El último jueves, en la gala de Gran Hermano en que Maxi tenía que salvar a uno de los nominados, quedó demostrado que en esta etapa del juego, todo es a matar o morir. El joven de Córdoba, que había quedado desdibujado dentro de la casa por la salida de su novia Juliana y lloraba por los pasillos al grito de “me quiero ir”, esta semana ganó la prueba del líder , en la que había en juego un auto, y se ubicó como un sólido rival del patriarca de la casa, Alfa. Además, se destapó como jugador votándolo y sumando a Agustín a la placa y se recibió de estratega en el momento en que decidió salvar a Nacho y dejar a Thiago nominado, cuando la mayoría del público esperaba todo lo contrario. El tiempo dirá si fue casualidad o se puede perfilar como un actor interesante dentro del juego.

Agustín, uno de los tres nominados en la gala de este domingo 15

Los tres nominados tienen perfiles diferentes y aspectos que pueden jugarles a favor y en contra frente al voto de la gente. El formato de Gran Hermano demuestra que, de una semana para la otra, la audiencia puede pasar del amor al odio, con la misma rapidez con la que hace zapping. En tiempos de redes sociales, el público todo lo ve, incluso lo que no se emite en la pantalla de Telefe.

La que menos riesgos corre en esta nominación es Camila Lattanzio, la última participante que entró a la casa gracias al repechaje. La joven de Ituzaingó ,que es pianista y toca hace 12 años música clásica, se vendió en el video de presentación como la persona que venía a revolucionar todo. Su perfil es poco claro dentro del juego, si bien cuenta con mucha información del afuera, por ahora, no supo usarlo. Pasa más tiempo mandando saludos a sus conocidos que pensando estrategias para sobrevivir en Gran Hermano. Todavía no se conoce mucho de su historia, más que cuando murió su padre se hizo cargo del negocio familiar, una agencia de autos, y que tiene una hermana gemela. Eso puede ser un motivo por el que la gente no la vote. Por otro lado, cometió un error: se metió con el más querido, Marcos. Hace días ella viene manifestando la idea de que quiere que pase algo entre ambos y se conectó con él de la peor manera. En una tarde de calor, en la pileta, no tuvo mejor idea que acercarse para conversar y comenzó a tocarlo varias veces, algo que a él no le gustó nada. Al punto tal llegó la incomodidad que le dijo: “no me toques más la espalda”, generando un tenso momento para Camila.

Thiago y Maxi, cara a cara en la noche del miércoles

Agustín Guardis tiene chances de ser votado pero aun puede guardar algún tipo de esperanza. El “león” que para muchos dentro de la casa es una suricata, juega con el público con largos discursos a la cámara y se muestra como un estratega . Su ídolo es Gastón Trezeguet y trata de imitar su juego, pero dista bastante de lo que hizo en su momento el actual panelista de Gran Hermano. Ya supo lo que es salir de la casa, por el voto de la gente y pasar de ser el participante que obtuvo menos cantidad de votos en una placa a salir eyectado por el 76,47% de los votos. Obtuvo información mientras estuvo afuera y al día de hoy sostiene que se hizo echar y que era parte de un plan con varias etapas, que hasta ahora sólo él lo entiende. Su rentrée en la casa al grito de Marcos, como si fuera protagonista de una novela de la tarde y el actual bajo perfil, lo salvan, pero mucha gente aun recuerda las barbaridades que dijo, semanas atrás y lo quiere fuera de Gran Hermano.

Charlas y expectativas en la casa de Gran Hermano (Fuente: Captura de Video/Telefe)

Y finalmente está Thiago Medina, que por primera vez quedó nominado. El joven cartonero que trabaja en el Mercado Central, casi nunca obtuvo votos negativos de sus compañeros. En los primeros días del reality, era uno de los grandes favoritos de la gente. Su historia de vida, marcada por la pobreza y sus ganas de progresar eran el combo perfecto para despertar la empatía o la culpa, según se lo mire, de los televidentes. Pero a medida que fueron pasando las semanas, la falta de votos le empezó a jugar en contra. El público, desde afuera, veía a un chico caprichoso y complejo en la convivencia. Su familia tampoco ayudó: primero el escándalo con el padre, que quedó detenido en una causa por violencia de género y luego su hermana Camila, que resultó acuchillada en una confusa pelea de vecinos. Mientras el adentro lo creía fuerte, en las redes era cada día más odiado. Su relación con Daniela, el sexo desmedido y la traición por salvar a su amigo, el Conejo y dejarla a ella en placa para luego quedar eliminada, le restó muchísimos puntos. ¿Cuál puede ser la última esperanza de Thiago? Muchos sienten que “Pestaniela” lo está usando y es víctima de su juego. Hay gente que piensa que merece un futuro mejor y los fans de “Nachiago”, apodo que le pusieron a su relación con Nacho, pueden jugarle a favor. Aunque según se ve en las encuestas de redes, tiene pocas probabilidades de permanecer dentro de la casa.

Este domingo todo se define: ¿será la chica nueva, el estratega que no convence a nadie o el debutante en la placa, quien quede fuera de juego? El formato de Gran Hermano es impredecible. Al resto de los participantes, les queda seguir jugando sus mejores cartas para evitar esa maldita frase que Santiago del Moro repite semana a semana: “Estás eliminado”.