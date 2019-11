Olivia Newton-John junto a John Travolta, en Grease

4 de noviembre de 2019 • 11:17

La campera negra de cuero y el pantalón que usó Olivia Newton-John en el exitoso film Grease fueron subastados el sábado pasado por 405.700 dólares, según anunció la casa de subastas Julien's Auctions en un comunicado.

Los montos obtenidos en esta subasta demuestran el interés que aún sigue generando la película Grease. Los pantalones ceñidos y la campera de cuero negro que lució la actriz mientras cantaba y bailaba al ritmo de "You're the one that I want" lograron superar las expectativas de la casa de subastas que obtuvo el doble del valor que había estimado por estas prendas.

Además también se consiguió subastar un cartel firmado por John Travolta, Newton-John y otros integrantes de la película, por 64.000 dólares, un valor muy por encima de lo que creían que iban a conseguir: 1000 dólares.

Olivia Newton-John y las prendas que se subastaron

Una parte del dinero recaudado se entregará al centro Olivia Newton-John, que apoya la investigación del tratamiento de cáncer, una enfermedad con la que lidia la actriz desde hace varios años. Es más el año pasado, ella reveló en un programa de televisión que por tercera vez debía someterse a un tratamiento contra esta enfermedad, ya que le habían encontrado un tumor en la parte baja de su espalda. Pero se había mostrado muy confiada con el resultado: "Creo que voy a ganarle", remarcó.

Ya han pasado 41 años del estreno del film Grease , en el que la angelical Sandy (Newton-John) conseguía enamorar al rebelde Danny (John Travolta), pero el interés por su historia sigue vigente y en el recuerdo de la gente. Tanto es así que HBO anunció que está preparando una serie inspirada en el mundo de Grease, que tendrá algunas de las recordadas canciones del film así como algunos de sus emblemáticos personajes.