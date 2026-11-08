Grego Rossello confesó qué siente por Wanda Nara y reveló qué haría si ella estuviera soltera

En MasterChef Celebrity, y cada vez que puede, Grego Rossello aprovecha para coquetear con Wanda Nara. Entre bromas e indirectas, el participante convirtió sus intentos de conquista en un intercambio habitual con la conductora. Pero ¿cuánto hay de juego y cuánto de interés real? Durante su paso por PH, podemos hablar, el streamer explicó que respeta que ella esté en pareja con Martín Migueles, aunque anticipó cómo actuaría si estuviera soltera: “Voy como loco”, confió.

Wanda Nara y Grego Rosello (Foto: Instagram @telefe)

El tema surgió durante el “Punto de encuentro”, cuando Andy Kusnetzoff convocó a quienes alguna vez se habían sentido perdedores en el amor. Rossello encontró enseguida un ejemplo en su presente televisivo. “A mí me ven en MasterChef todos los días perdiendo con Wanda”, disparó, y provocó las risas de Hernán Drago, Iván Noble, Rocío Marengo y Cande Molfese, los demás invitados.

Kusnetzoff lo interrumpió para averiguar si detrás de esas insinuaciones había un interés verdadero. “Pará, Grego. ¿Eso es real? Contame esto”, le pidió. El influencer comenzó por aclarar las reglas de sus intercambios con Nara: “Es un juego. Wanda está en pareja, la gente lo sabe”. Después agregó: “Es un juego que a mí me gusta”.

La explicación no alcanzó para frenar las preguntas. Ante la insistencia de Andy, Rossello reconoció que, si la situación sentimental de la conductora fuera otra, se animaría a intentar conquistarla.

Durante la charla también salió a la luz un gesto que había tenido con ella cuando estaba soltera: le llevó flores a su casa. Grego confirmó el episodio y explicó que había sido para agradecerle su participación en su programa. Además, aclaró que el obsequio incluía “un perfume”.

La entrega, sin embargo, tuvo un detalle inesperado. “Le avisé cuando estaba abajo y me mandó por servicio”, recordó sobre su llegada al edificio. Terminó en el acceso de proveedores, donde una empleada de seguridad lo reconoció.

Además de cocinar, Grego Rosello coquetea con Wanda Nara en Masterchef Celebrity Adrian Diaz Bernini - Telefé

“‘¿Te mandaron por acá?’. ‘Sí, me mandaron por acá, proveedores’”, reconstruyó el streamer. Mientras los demás se divertían con la escena y le preguntaban si había querido subir al departamento, él volvió a señalar el límite que mantiene en el presente: “Pero está en pareja”.

El coqueteo en las cocinas comenzó en el debut de esta temporada de MasterChef Celebrity. Antes de presentar su plato, Rossello le regaló un chocolate a Wanda con un mensaje: “A la luz de las estrellas, una noche me dormí y soñé que eran tus ojos que me miraban a mí”. Después, en las entrevistas individuales, reconoció con humor: “Sí, le di un chocolate a Wanda. ¿Chupamedias? Tal vez”. Así, el influencer tomó el lugar de “pretendiente” que en la edición anterior había ocupado Maxi López, quien también protagonizó intercambios cómplices con su expareja.

Los mensajes y las invitaciones anteriores a MasterChef

El mensaje de Grego Rosello a Wanda Nara (Foto: Captura de pantalla de Instagram @wanda_nara)

Los intentos de Rossello por acercarse a Wanda comenzaron antes de sus encuentros en el reality. En enero, después de que trascendiera una separación de la empresaria y Migueles, ella compartió en sus historias de Instagram un mensaje que había recibido del conductor por WhatsApp: “Hola perdida. ¿Cómo estás Wan?”.

El tema también había aparecido durante una entrevista en Ferné con Grego. Allí, Nara contó que él la había invitado a salir por Instagram y se preguntó por qué, si trabajaban para el mismo canal, no había conseguido su teléfono. Rossello explicó que prefería que fuera ella quien se lo diera.

La conversación derivó en cómo podrían organizar una cita sin quedar expuestos en un lugar público. Entre bromas, evaluaron un encuentro en el departamento de Grego y hasta imaginaron cómo coordinar el ingreso por la cochera. Aquel ida y vuelta anticipó la complicidad que después trasladaron a MasterChef.