Wanda Nara: el peso de la soledad de Icardi, un levante en vivo y la cita fallida con “el hombre más lindo de la Argentina”

En un mano a mano con Grego Rosello en el que no faltaron las risas, las confesiones y un coqueteo mutuo, Wanda Nara habló de todo. El encuentro tuvo lugar en Ferné con Grego, el nuevo night show del stream de Telefé y durante poco más de una hora y media la conductora contó cómo terminaron sus relaciones con Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante; defendió su trabajo como madre; blanqueó un trabajo del pasado que nadie conocía y confesó que tuvo una cita fallida con “el hombre más lindo de la Argentina”.

Su vigencia en la Argentina y su trabajo como mamá

Ferné con Grego se estrenó con la entrevista a Wanda Nara

El punto de inflexión en la vida de Wanda Nara fue su relación con Maxi López. Según contó la mediática, cuando se enamoraron ella tenía apenas 21 años, había logrado ser parte de uno de los programas de Marcelo Tinelli y no viajaba al exterior porque tenía terror a volar. Sin embargo, por amor dejó todo y se fue a vivir a Rusia. “Nadie podía creer que dejaba todo para irme a Rusia. Hubo planes de familia y nunca más volví”, recordó. De inmediato, remarcó que si bien estuvo muchos años lejos y se dedicó a sus hijos, en la Argentina siempre estuvo presente. “Lo increíble es que yo nunca dejé de estar vigente en el país. En 17 años no hubo una semana en la que no fuese titular de revista o no tuviera una propuesta de trabajo cada vez que venía. Yo eso siempre se lo voy a agradecer a mi país”.

Más adelante, cuando Rosello le preguntó si volvería a dejar todo por amor, la conductora de MasterChef asintió, pero hizo una salvedad. “A mí me salió bien. Pero si viene Francesca y me dice ‘dejo todo y voy a seguir la carrera de…’, yo me muero. Tanto colegio privado, tanto gastar para que la vida sea esperar a que él llegue. No me gustaría, pero igual acompañaría a mis hijos en lo que los haga feliz”, confió.

Wanda disfrutando de sus vacaciones invernales con sus hijos (Foto: @wanda_nara)

Para seguir con el tema de la maternidad, Rosello le consultó por las críticas que recibe por su desempeño como mamá. De nuevo, Wanda respondió con seguridad. “Yo creo que hablan porque no conocen a mis hijos”, disparó. “No existen nenes más educados, responsables e inteligentes. La vida es eso y nadie les va a decir ‘tu mamá es esto’. Estuvieron 15 años viendo a su mamá solo en casa. Nadie puede ir a contarles quién soy yo”, sumó.

Wanda también reveló que, para darles una lección de vida a sus hijos, durante un tiempo viajó en avión en clase económica con ellos mientras Maxi López lo hacía en business para que conocieran la diferencia entre “la realidad” y “el lujo”. “Hice varios viajes atrás con ellos. Me acuerdo que el papá de los chicos viajaba adelante. Me decía ‘vos querés que vivan esta experiencia, ¡vivila vos!’ Yo iba a atrás y para los nenes era como una aventura. Eso lo trabajé mucho de chiquitos, entonces ahora son felices viajando, atrás o adelante”.

Revelaciones de su vida con Icardi

Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: Instagram/@mauroicardi @wanda_nara)

En un momento de la noche, Wanda explicó que uno de los requisitos que tiene a la hora de abrirse a la posibilidad de conocer a alguien nuevo es que tenga amigos. “Tiene que tener amigos y que yo no sea su principal foco”, sostuvo en relación a su pasado con Icardi. “En los 12 años que estuve con él nunca tuvo un jueves con amigos, una comida con el hermano, un tenis con algún primo. Yo sí las tenía y, sin darme cuenta, me fui alejando. Además, me daba culpa irme porque lo dejaba solo”, recordó. “No tiene amigos”, sostuvo con seguridad, explicó que para él ella era el centro de su vida y que le pedía que organice sus planes cuando él estaba entrenando. “Igual, después me llegó una persona que era todo lo contrario. Tan libre que lo tenía que salir a buscar porque no estaba nunca”, sumó con humor en relación a L-Gante.

Sobre el final también reveló que el diagnóstico de leucemia apuró la ruptura con el padre de sus dos hijas más chicas. “La enfermedad fue un antes y un después. No quise perder un día más de mi vida viviendo la vida de otra persona. Por más que esa persona sea el padre de tus hijos”, aseguró. “Cada uno tiene que vivir sus metas, crecer en lo suyo. Quiero que mis hijos sigan sus sueños, decidí acompañar a Valentino a que se forme en River. Yo no tuve las oportunidades que tuvieron mis hijos y fui feliz en este país”, completó.

De su flamante soltería al punto en común en sus tres rupturas

Desde que tiene memoria, es la primera vez que Wanda Nara no está de novia o casada. “Estoy soltera, algo increíble, porque estuve siempre de novia y muchos años casada. Me gusta estar sola. Me adapté bastante bien creo y ‘hago de hombre’ en muchas cosas que tengo que solucionar. Aunque lo hago llamando, pero bueno, antes delegaba mucho. Espero estar por lo menos un año soltera”, sostuvo, y contó que le escriben muchos hombres por las redes sociales pero le da “fiaca” pensar en una nueva relación.

En ese momento de la entrevista y a partir de una infidencia de Nara, comenzó un coqueteo entre ellos. “Soy de contestar y dejar ahí”, dijo la mediática sobre los mensajes. “Es que me da fiaca pensar en una relación. No soy del touch and go”, soltó, y aprovechó el momento para decir que Rosello fue uno de los que le escribió hace un tiempo atrás, luego de la separación de Mauro Icardi y el inicio de su relación con L-Gante. “Me escribiste por Instagram, invitándome a algún lado, varias cosas. Yo pensé ¿por qué no consiguió mi WhatsApp?”, lanzó la invitada. “Si vos no me pasás tu teléfono, yo no lo voy a pedir por fuera”, reaccionó él. “Si no me lo pedís… vamos a seguir por Instagram”, retrucó ella, y la tensión continuó hasta el final del programa.

En relación a sus relaciones pasadas, Wanda señaló un llamativo detalle que coincidió en las tres rupturas más importantes de su vida. “El día que dejé a Maxi, me dijo ‘busquemos la nena’. Cuando tuve que llamar al 911 y pasó todo lo que pasó con Mauro, él me dijo ‘busquemos el varón’. Y la última vez que hablé con Elian, él me dijo ‘quiero casarme con vos’. Entonces me pasa que me quedo pensando en qué hubiese pasado si hubiera seguido”, se preguntó.

Una cita fallida

En medio de un juego propuesto por el conductor, Wanda dio a conocer una anécdota hasta ahora desconocida sobre su vida amorosa: según contó, tuvo una cita fallida con “el hombre más lindo de Argentina”. Todo sucedió cuando terminó con L-Gante, una relación que a su familia nunca le gustó. “Mi entorno estaba en contra”, confió. “Cuando me separé, y antes de separarme, me escribía el más lindo del país. El pibe venía bárbaro, me divertía ver sus fotos de todo. Venía bien de arriba para abajo. Un tipo muy conocido y muy lindo, y ellos me querían sacar del medio al 420 para que me vaya con ese”, recordó entre risas. Fue Kennys Palacios, su gran amigo, quien finalmente le armó una cita con el hombre en cuestión.

“Yo estaba con la peor de las ondas, totalmente negada, pero lo hice para contarle la anécdota a ellos. Yo estaba en jogging, descalza, despeinada y desmaquillada. El pibe me empezó a tocar el pie y no había forma de arrancar la situación. Cuando me pidió que le ofreciera algo para tomar, le dije que se levantara y busque algo en la cocina, y que yo no tenía idea de dónde estaban los vasos. Vino con dos tecitos, me quiso dar un beso, no hubo chance y le dije que al otro día tenía un vuelo temprano”, relató la mediática. Nunca reveló el nombre del galán.