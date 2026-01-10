Wanda Nara mostró el mensaje que le envío Grego Rossello a pocas horas de su separación de Martín Migueles

La separación de Wanda Nara y Martín Migueles tomó por sorpresa esta semana a todo el mundo del espectáculo, ya que la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se había mostrado en el último tiempo muy ilusionada por formar un vínculo sano junto al empresario. Sin embargo, tras darse a conocer supuestas infidelidades, la diva decidió correrse a un costado.

De nuevo soltera, los candidatos parecen lloverle a Wanda, quien en las últimas horas compartió el mensaje que le envió Grego Rossello para intentar seducirla. En la captura de WhatsApp compartida en sus historias de Instagram puede leerse al streamer decirle: “Hola perdida. ¿Cómo estás Wan?“.

El mensaje de Grego Rosello a Wanda Nara (Foto: Captura de pantalla de Instagram @wanda_nara)

Esta no es la primera vez que el actor muestra su interés por la mediática. En una entrevista en Ferné con Grego, el programa que conduce para las redes de Telefe, se conoció que en el pasado tuvo varios intentos fallidos de conquistarla.

“¿Te escriben muchos ahora que estás soltera?“, le consultó Grego en aquella oportunidad. A lo que Wanda respondió: ”Sí. Me escribían cuando estaba casada también. No es que se hacen mucho problema los hombres. ¿Vos estás soltero?“. Al entender la indirecta, el influencer le dijo: ”Sí“.

Fue entonces que al ver el picante ida y vuelta entre las estrellas intervino uno de los panelistas del programa, quien quiso saber si Grego en alguna oportunidad había intentado conquistarla vía redes sociales. “En el pasado sí. No Tatiano, pero justo cuando me separé sí”, dijo con humor Wanda, quien hizo alusión al apodo que le pusieron a su enemiga pública, la China Suárez, por salir con hombres comprometidos.

Wanda Nara reveló que Grego Rosello la invitó a salir

“Yo estoy todos los días mirando LAM y justo veo que se separó y tiro”, se justificó Grego Rossello sobre su accionar. Para dar más data sobre los mensajes que le envió, Wanda explicó que la había invitado a salir y que le sorprendía que al trabajar para el mismo canal nunca hubiera solicitado a un tercero su número personal. “Todo por Instagram. Yo dije: ‘¿por qué no consigue mi WhatsApp, si trabajamos en el mismo lugar?’“, reflexionó sobre la actitud de su enamorado.

“Si vos no me pasas tu teléfono, yo no voy a pedirlo por fuera. Soy un tipo muy educado”, remarcó Grego. Para redoblar la apuesta, Wanda lanzó: “Si no lo pedís vamos a seguir por Instagram”.

Para tratar de salir del momento incómodo, el conductor le preguntó en aquel entonces si estaba dispuesta a abrir una vez más su corazón y tener una cita con un nuevo pretendiente. “¿Dónde? Tengo que ir a la casa", hizo hincapié Wanda, quien dio a entender que por su fama, es imposible para ella tener una cita en un lugar público. “¡El departamento de Grego es divino!“, insistió el panelista del ciclo de entrevistas, que actuó casi de cupido entre ambos.

“Podemos avisar a los de seguridad y entramos por la cochera de afuera. Armamos toda la logística...”, se imaginó Grego Rossello, lo que despertó la risa de la empresaria de cosméticos, que terminó por aceptar que podría tener una salida con él. Ahora, parece que, con ese mensaje por WhatsApp, el conductor decidió volver a intentarlo a pocas horas de conocerse que Wanda Nara volvió a la soltería tras su breve romance con Martín Migueles.