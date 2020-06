Guido Kaczka: "En Bienvenido a bordo tomamos todas las medidas necesarias"

Guido Kaczka habló en Intrusos de las medidas preventivas que adoptaron en su programa, Bienvenido a bordo y de los casos de Covid-19 positivo de la TV y la radio Crédito: Archivo

24 de junio de 2020 • 14:47

Después de la ola de contagios en El precio justo , que conduce Lizy Tagliani en Telefe, los programas de entretenimientos están en el ojo de la tormenta. Frente a los rumores que aseguran que dejarían de emitirse, Guido Kaczka , que conduce Bienvenido a bordo por eltrece, aclaró: "nosotros tomamos todas las medidas necesarias en la productora y en el canal. Y mostramos cómo se higieniza todo. El programa está grabado justamente por eso. Nos vamos enterando de lo que sucede y nos ocupamos cada vez más. Ojalá esto tenga un límite, en algún momento. Mientras, hacemos lo mejor posible. En la radio, La 100, también hubo un caso y tomaron las medidas necesarias", contó en Intrusos , por América.

¿Seguirán invitando famosos a Bienvenido a bordo ? "Nos adaptamos según lo que está pasando. Y la llevamos a pulso. Tenemos muchos programas grabados y eso nos da un paño grande. Y mientras tanto vamos viendo qué hacer, y de la mejor manera. Yo trato de hacer lo que corresponde, lo mejor posible. Pero no tengo miedo. Lo que tengo es una responsabilidad como conductor y soy prudente y sensato. Hablamos mucho con Pablo Codevilla (directivo de eltrece) porque Marcelo Tinelli todavía no arranca con su programa y nosotros seguimos. La idea era entregarle a Tinelli a las 22.30 pero no sabemos cuándo sucederá eso. Ni Tinelli sabe tampoco".

Sobre Rocío Marengo, que dejó el programa para cuidar a su novio Eduardo Fort y a sus hijos , dijo: "Me avisó y le dije que se quedara tranquila, que se ocupe de la familia y que ya volveremos a trabajar juntos".

Guido tiene dos hijos pequeños y Adrián Pallares quiso saber si vuelve a su casa con culpa: "Uno se siente un poco culpable por tener que salir, es verdad. Pero te pasa eso desde que sos padre, qué haces bien y qué no. Los que somos padres hacemos lo mejor que podemos y la culpa no se va".

Finalmente, Guido desmintió estar enfrentado con los conductores del noticiero de eltrece y aseguró que con ellos tiene una buena convivencia. "Hace años que vengo después del noticiero y tiene ese ritmo tan particular que va cambiando de acuerdo a las noticias. Estoy acostumbrado a las entregas de más o menos rating. Y lo mismo me pasa a mí, a veces entrego con un buen número y otras no".