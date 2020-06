Rocío Marengo: "Yo no rompí ninguna cuarentena"

Rocío Marengo les respondió a la exmujer de su novio: "Yo no rompí ninguna cuarentena"

"La primera famosa denunciada por romper la cuarentena ", así presentaron ayer en Intrusos a Rocío Marengo , quien fue acusada por la exesposa de su novio de haber quebrado -supuestamente- el aislamiento obligatorio que rige en el país desde el 20 de marzo.

Según contaron en el programa de Jorge Rial, lo que motivó que Karina Antoniali, exmujer de Eduardo Fort (el novio de Marengo), se presentara en una comisaría para acusarla, fueron unas imágenes de la red social Instagram en donde se ve a Rocío con Eduardo y sus hijas. Como Marengo dijo que estaba pasando la cuarentena en su casa, sola, Antoniali interpretó que esa mudanza a la casa de su pareja, no estaba dentro de los parámetros de la ley.

Triste por tener que dar explicaciones, Marengo contó cómo fueron las cosas. "Yo no rompí ninguna cuarentena , soy la que más quiere cuidar a mi novio y a su familia, pero bueno, a veces hay que dejar hablar y que el tiempo diga las cosas como son", dijo en el programa de Radio del Plata Esto no es Hollywood , conducido por Fernanda Iglesias.

"Yo estaba trabajando en el programa de Guido Kaczka, mi novio volvió del campo, hubo una charlita familiar y llegamos a la conclusión de que me iba a guardar un tiempo con él hasta ver qué pasaba", explicó. "Con todo el dolor del alma me bajé [del ciclo de eltrece] porque en el programa de Guido cumplían a rajatabla con los cuidados, realmente me sentía muy contenida, pero bueno, no tenía ganas de estar exponiendo a mi novio, estoy con sus hijos también... Así que fue un debate, pero para minimizar los riesgos, tomamos esa decisión".

Marengo contó que también se sometió al hisopado para descartar tener coronavirus y, luego de eso, se fue a vivir con su novio a una casa tan grande que casi no se ven. "Casi ni nos vemos, nos tenemos que mandar mensajes de texto para saber dónde está el otro", bromeó la mediática.

La relación entre Rocío Marengo y Eduardo Fort lleva varios años. Los primeros tiempos la mantuvieron en secreto, pero ahora, con las cosas ya consolidadas, no tienen problema en mostrarse juntos. Rocío, de hecho, ya quiere tener algo mas formal y establecerse con él. "Al principio de este año yo ya había dicho que tenía ganas de priorizar la relación, había recibido la propuesta para ir al 'Bailando...' y dije que 'no' porque yo venía de trabajar en Bogotá, grabando Masterchef para Chile. Entonces llegué a Buenos Aires y pensé: 'Le voy a dar prioridad a mi novio'. Se dio lo de esta pandemia y bueno... Yo no hablaba de la relación y hace poco se fue dando. Lo que yo no quería era que fuera tema, quería que se trate normal, pero siempre hay malos comentarios. Hoy me tuve que bancar que me tiren mala onda, con qué necesidad cuando estamos viviendo algo tan trágico estar tirando mala onda".

Con respecto a las imágenes de Instagram, Rocío desdramatizó el tema. "Está todo bien y aclarar algo sería innecesario. Las cosas caen por su propio peso y como estoy hace tantos años con Edu, tampoco pueden decir que es una relación pasajera. Acá nadie se colgó del otro, todo es verdadero. Entonces empiezan a buscar mierda por algún lado. Está todo re bien, con los hijos, con él... Yo iba a trabajar con un permiso y tenía todos los recaudos. Yo soy muy respetuosa de las enfermedades y para mí, hoy la familia es mi prioridad, tanto la mía como la de Edu. Hoy estoy viviendo con ellos. La pasamos bien, tenemos la mejor".

Marengo no quiso responderle a Antoniali, la ex de su novio. "A Karina nunca le voy a contestar porque es la madre de los chicos, que son divinos conmigo, que diga lo que quiera. Lo que más me dolió es que Rial me ningunee. ¿Tuve escándalos? Sí, tuve un montón. Lógico, pero fue hace mucho. Ahora estoy tranquila".

Sobre cómo se conocieron con Eduardo Fort. Al final, Marengo recordó cómo conoció a Fort. "Lo conocí en la calle, él ya separado. Estaba comiendo en Cañitas, con amigos y yo también, en el mismo restaurante y ahí empezamos a charlar entre todos. Muy de casualidad. Primero armamos un grupo de WhatsApp, éramos miles y después nosotros empezamos a chatear en paralelo. La química estuvo desde el primer día, pero él es muy conservador, entonces todo fue muy correcto. Él manejó muy bien el tema de presentarme a sus hijos, cuando ya la relación estaba estable. Por algo hoy tengo la relación que tengo con ellos".