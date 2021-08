Guido Süller sufrió un peligroso accidente en la nieve que se volvió viral

Guido Süller fue protagonista de un “accidente con suerte” en Ushuaia, en donde tiene una cabaña y viaja varias veces al año “para estar en paz”. El excomandante de abordo vivió un hecho inesperado cuando descendía una pendiente nevada, sentado en un deslizador.

En el video que trascendió puede verse al mediático tomando velocidad en un cerro hasta que, en lugar de doblar o frenar, choca directo con un poste e impacta con su cabeza y cuello . “La responsabilidad es pura y exclusivamente mía, que me subí a hacer un deporte que nunca hice en mi vida sin darme cuenta de que podía llegar a golpearme”, dijo en diálogo con LA NACION. Y agregó: “Prometo no mandarme una macana más de este tipo porque ya pasé la edad, ya me di el gusto de tirarme de ‘culipatín’”.

Según contó, el hecho sucedió el pasado domingo cuando en un paseo con unos amigos en auto vio a unos niños de 10 años bajando la pendiente y quiso imitarlos. “Fui yo el imprudente, me subí en una montaña cualquiera, estábamos en un auto con amigos y vi chicos jugando, hice que frenen... Mis amigos me dijeron que no y bueno pedí prestado un ‘culipatín’ y me tiré”, detalló.

Y agregó: “Me frenó la red de contención, si te fijás en el video, que da para memes, hay una red color naranja al fondo, que si la pasás es peligroso porque a unos metros está la ruta donde pasan cientos de autos. No supe frenar, quise frenar... La red me pegó en la cara y me tiró el cuello para atrás y me quedé un poco dolorido. Es algo que le puede pasar a cualquiera. Fui un tonto en no hacerle caso a mis amigos, que me dijeron que no me tire, me quise tirar y me golpeé, pero ya estoy bien y no lo voy a volver a hacer”.

Además Guido aseguró que se tiró varias veces, pero que el accidente ocurrió cuando decidió ir más arriba. Lo que no sabía era que los niños tenían sus técnicas para frenar. “Como no podés frenar se arrojan y, como son de goma, no se lastiman. Pero una persona grande como soy yo, el `culipatín´ no tiene frenos, frenás vos de la forma que podés, con las piernas, te arrojas... La verdad que bajé a una velocidad bastante grande y no pude frenar”, contó.

El accidente de Guido Süller

Más allá de haber sufrido el impacto, Süller aseguró que se trató un golpe leve y que, si bien había tenido dolor y decidido posponer el viaje a Buenos Aires para hacer reposo, ya se encontraba bien. “Ahora me siento mucho mejor. Vine a la cabaña, me tomé un diclofenac y un rivotril y me quedé dormido. La idea era que si al otro día estaba dolorido de las cervicales, porque sufro de cervicales por mi carrera de arquitectura que de tanto dibujar me quedó como una jorobita, me acercaba a alguna clínica para que me hicieran una radiografía. Pero como había disminuido el dolor consideré que no era necesario. Mañana me estoy volviendo porque me duele cada vez un poquito menos, fue algo pequeño. Fue un accidente con suerte”, resumió.

Süller y la relación con sus hermanos

El excomandante de abordo habló también sobre cómo quedó la relación con sus hermanos Silvia y Marcelo Süller, tras la muerte de sus padres. “Uno no tiene por qué cargar toda la vida con mochilas tan pesadas, soy una persona que estudié y trabajé, soy un hombre de bien, nunca le hice nada a nadie, tengo un pasado limpio y mis hermanos han sido palos en la rueda y mochilas pesadísimas que no tengo por qué cargarlas”, dijo.

Y agregó: “Tengo una edad donde quiero disfrutar. Tengo 60, es mi último cuarto de hora, quiero ser feliz, quiero paz, tranquilidad y pasarla bien. Ya hice lo posible por ayudar a Silvia, por acercarme, solamente recibí cachetadas e ingratitudes. Mi hermano Marcelo se declaró adicto a las drogas en televisión, le amargó la vejez a mis padres y eso no tiene perdón de Dios. Yo amaba a mis padres, sobre todo a mi mamá, y lo que hizo mi hermano con mis padres eso... Que lo perdone Dios porque no tengo la capacidad de perdonarlo. Mis papás ya no están y pasaron años miserables porque vivían con él”.

Ante estas distancias, Guido contó que intenta “volver a empezar” y que sigue llorando todos los días a su madre, quien murió dos años atrás. “Era la persona más importante de mi vida y me quedé con un vacío muy grande y una tristeza muy profunda. Trato de estar rodeado de gente que me quiere, que me divierte”, reveló.

Y sumó: “Mi familia eran mi mamá y mi papá. Tras la muerte de ellos, considero que me quedé sin familia, así que mi familia son mis amigos, acá tengo un grupo lindo donde me tratan como uno más”.

Su relación con Tierra del Fuego

“Me hice fueguino hace 10 años”, contó. Es en este destino ubicado a tres mil kilómetros de Buenos Aires donde encuentra paz y tranquilidad, y puede descansar rodeado de idílicos paisajes. “Prácticamente vivo en Ushuaia, vengo con un perfil muy bajo porque en Buenos Aires no puedo caminar porque me paran cada 2 metros. Además por el frío voy siempre envuelto y no se nota que soy yo”.

Este viaje en particular lo hizo para ver si podía darse la segunda dosis de la vacuna Sputnik, pero no tuvo suerte. “Gracias a Dios no tuve covid ni tengo, me hice el estudio de sangre pero no me lo pesqué. Cruzo los dedos, tengo la primera dosis de la Sputnik, a la espera de la segunda que no viene, voy a esperar un poco más, si no me daré la combinada”, contó.

Jubilado de Aerolíneas Argentinas, Guido ahora prueba sus dotes culinarias en la pantalla de la televisión pública de Tierra del Fuego, donde tuvo una breve participación poco antes del accidente. “En mis redes sociales no hay un solo día en que no me digan que me quieren ver en MasterChef Celebrity. Sé cocinar porque vivo solo hace muchos años y porque mi mamá me ha enseñado la cocina de las abuelas. Amo la cocina, me encantaría hacer un curso, me las rebusco bastante bien... No soy un chef, pero hago unos platos riquísimos”, contó sobre su relación con la gastronomía y dio a entender que aceptaría ser parte del reality.