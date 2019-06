El llanto de Guillermina Valdés en Cortá por Lozano

La actriz y diseñadora se emocionó con una sorpresa que le preparó la producción: un mensaje de amor de su pareja, Marcelo Tinelli Fuente: Archivo - Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2019 • 17:58

Sentada en el diván de Verónica Lozano , en Cortá por Lozano (Telefe), Guillermina Valdés (44) empezó la sesión recordando la última noche de los Martín Fierro , cuando los cinco hijos de Marcelo Tinelli subieron al escenario para entregarle el premio por los 30 años de Showmatch."Marcelo no sabía nada. Tomamos las medidas del traje de Lorenzo sin que supiera. Tiene cinco años. Había que lograr que no cuente nada", reveló celebrando que todo había salido bien. Y agregó: "Los chicos son perfil bajo. Si se exponen lo hacen por amor al padre. Y fue muy lindo para Marcelo".

Guillermina contó además que sus hijas mujeres, Helena (16) y Paloma (14) son muy feministas y van a las marchas. Además, de su relación con Sebastián Ortega tiene a Dante (18). "Marce muchas veces entra a casa y me dice: '¡Qué debates se arman en tus mesas!'. Es que mis hijas son extremistas. Entiendo que, en general, la mujer ha tenido que ponerse combativa para hacer la revolución. Muchas veces me dicen: 'No, mamá. ¡Eso no va!". Y les pregunto: '¿Eso también es machista?' Es un desafío. Mi maternidad es interesante. Antes, con nuestros padres, no se debatía. En cambio yo soy demasiado abierta. A veces no sé hasta dónde. Pero admiro a mis dos hijas mujeres. Tienen más convicciones que las que tenía yo a la edad de ellas. Yo era más tibia", apuntó sobre el aprendizaje feminista que le aportan sus hijas.

Cuando estaba relajada y lo suficientemente cómoda, Vero anunció un video con un saludo que le mandaba Marcelo. "¡Hola amor! Quería aprovechar para mandarte un beso, decirte que te amo y te admiro. Me encanta haber formado esta familia ensamblada con ocho hijos maravillosos. Sos una gran compañera. Mi vida es mucho más linda desde que te conocí. Me haces muy bien", le decía el conductor de Showmatch (eltrece) mientras Guillermina se secaba las lágrimas con un papel tissue.

Guillermina se refirió a la relación con sus hijos y a la familia ensamblada que formó con Marcelo Tinelli Crédito: Instagram

Pero la emoción no quedó ahí y la actriz y diseñadora siguió llorando. "No me lo esperaba, perdón. Es que no me gusta llorar en cámara. No sé por qué lloro. No es común en mí. Es que uno llega con tensión a la tele por la exposición y salen las emociones muy fácil", alegó Valdés.

En ese momento, Lozano resaltó que por más que uno sepa cuánto lo quieren, siempre es lindo que lo pongan en palabras, a lo que la diseñadora agregó: "Marcelo es muy generoso. No sé si la gente sabe cuánto. Lo vi además estos días trabajando juntos. Es como un padre de su equipo. En sus espacios hay amor y entrega. Es algo orgánico". Y sobre la experiencia de ser jurado en "Genios de la Argentina", el segmento de Showmatch, agregó que se trató de una linda experiencia.

Además, consultada sobre si Marcelo había probado su nueva linea de cremas GUIV, apuntó: "Claro. Es coqueto. Labura con la geta", mientras Verónica apuntaba que por la cucaracha le estaban avisando que Marcelo estaba conmovido después de verla llorar por su mensaje.

Sobre la llegada de Lolo, como el primer hijo de la pareja, señaló: "El pibe va solo. Es el octavo. Tiene autonomía y personalidad. Nos conquistó a todos. Lo tuve a los 36. Me agarró más grande y relajada que los otros". Y apuntó a una pantalla que mostraba imágenes de su hijo en los Martín Fierro: "Parecía un mini Beatle"

Además, Guillermina se divirtió escuchando experiencias de otras mamás de adolescentes y contó detalles de cómo se organiza. "Uso una agenda de papel donde anoto todo: control médico, vacunas... Algunos son más demandantes que otros y no tiene que ver con la edad", aseguró mordiéndose la lengua para no dar nombres, aunque Verónica, cómplice de Guillermina, adivinó que se refería a la mayor de las mujeres. "La maternidad me sacó una buena dosis de egoísmo. Son lo mejor que me pasó, pero cuando quedás embarazada y no es lo planeado, se dan procesos internos. De hecho me quedé embarazada de Helena cuando estudiaba psicología y tuve que dejar", comentó.

"En general (mis hijos) no me consultan. Por ahí opino desde un lugar discreto. Trato de decirles lo que pienso disimulando la emoción. Salvo que sea algo en lo que tenga que intervenir. Y, de todas maneras, me escuchan". Apuntó sobre la manera de aconsejarlos y agregó que no tiene una participación activa en los grupos de chats de padres.

Rió con un video de su hermana Lucía, sobre el complejo que siempre le generó su delgadez. "Me decís que me ves más flaca y me matás. Si me estreso o duermo mal, bajo de peso. Por eso voy al gimnasio a sacar masa muscular", contó para que después Natalia, una amiga de la infancia, apunte que cuando eran jóvenes, iba al gimnasio para fortalecer sus gemelos. "Con los años aprendí a quererme más. Soy muy insegura por naturaleza. Es un aspecto de mí que trabajé mucho. Y una vez que lo trabajás, no volvés atrás", agregó.

Para terminar, Valdés contó que su papá murió de un cáncer de colon terminal a los 44 años. "Tenía mi edad y fue mi gran maestro. Lo digo porque las cosas dolorosas o nos enseñan a crecer o nos tiran para atrás", aseguró y volvió a llorar, mientras ofrecía una reflexión: "Cuidarse es una cuestión de salud que a la larga se refleja en la estética. Las mujeres y madres tenemos una gran responsabilidad en este sentido".