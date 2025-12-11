Verónica Lozano, entre los cambios en su programa, su gran deseo para 2026 y su enojo con Wanda Nara

Llegó diciembre y Telefe, como el resto de los canales, está armando su grilla para 2026, que estará atravesada por la transmisión del Mundial. Con el mercado de pases abierto para los cambios y renovaciones de los distintos programas, Verónica Lozano habló de sus ganas de conducir otro de los grandes éxitos del canal, que previamente hizo Wanda Nara, y de la posible llegada de Marixa Balli a Cortá por Lozano en reemplazo de Vicky Xipolitakis, que viajaría a la Copa del Mundo.

“Lo de Vicky no está definido aún. Sí está convocada Marixa, que se suma a partir de febrero, si Dios quiere. Y Vicky posiblemente pueda estar en nuestro programa, eso lo está viendo Federico Levrino, si queda afectada a nuestro programa, a otro, al Mundial, no está definido todavía”, explicó la conductora en un móvil con SQP (América).

Fue entonces que el notero le consultó por los rumores iniciales de que la intérprete de “La Cachaca” iba a ser panelista del ciclo de Georgina Barbarossa. “A mí me encanta Marixa, pero no es que hubo una disputa con Georgina, no tengo idea de esa parte”, aseguró.

“Ella me encanta, me parece que es un re nombre, es picante, canchera y puede hablar de todo”, sostuvo Lozano, en tanto señaló que Balli y Xipolitakis “son el mismo color en un punto”, en referencia al lugar que podrían ocupar en su panel. “A mí me encantaría que sigan todos. A veces se puede repartir tres días uno, dos días otro. Eso lo termina definiendo el canal porque creo que tienen ganas de que Vicky vaya al Mundial”.

Marixa Balli y Vicky Xipolitakis Archivo

“¿Vos la querés en el equipo?“, quiso saber el cronista sobre Xipolitakis. ”Vicky me encanta, ha crecido un montón, es superrendidora. Me parece que ha crecido mucho, ya hace 4 o 5 años que trabajamos. Es superfuncional al grupo".

¿Vero Lozano por Wanda Nara?

Con la posibilidad de que Bake Off regrese a la pantalla de Telefe el próximo año, luego de la edición famosos que Wanda Nara condujo en 2024, Lozano confirmó que fue “tentada” por el canal para estar al frente del reality de pastelería. “A mí me encantaría”, aseguró. Y, sobre la posibilidad de “destronar” a Nara, fue contundente: “Wanda está haciendo MasterChef, está bien que se reparta el juego”.

Al respecto, dijo que, según cree, el programa “está en la grilla del año que viene”, aunque prefirió no dar nada por sentado. “No me gusta confirmar nada porque son tiempos muy complejos, no solo para la televisión, sino en líneas generales para el laburo. Sí se habló, para ser honesta y contar la verdad. En principio, si está en la grilla podría llegar a hacerlo yo. Me encanta, me parece que es un formato súper lindo, laburé muy bien como participante y conozco a la productora, así que me cierra por todos lados”, concluyó Lozano sobre la posibilidad de conducir la próxima edición de Bake Off, a lo que Yanina Latorre añadió que, según le dijeron, “Wanda está odiada porque creyó que iba a ser la reina de Telefe”.

El cruce por Johnny Depp

El mes pasado, Verónica Lozano apuntó contra Wanda Nara por haber compartido en sus redes sociales su foto junto a Johnny Depp antes de que se emitiera la entrevista que ella le había hecho en exclusiva al actor.

Wanda Nara se fotografió junto a Johnny Depp

“No me enojé, pero me parece que, como compañera, me hubiera gustado que la foto la suba después del programa o incluso que hubiera agradecido a mi programa, pero Wanda es así. Le gana el ego y sus ganas de focalizar sus historias personales, pero no estoy enojada”, sostuvo Lozano en diálogo con SQP.

Verónica Lozano contó que Wanda Nara le pidió disculpas por su gesto

“No me gustó la forma”, explicó luego en LAM (América). “Porque sí, todos queremos sacarnos una foto con Johnny. En mi equipo también, todos cartoneamos a Johnny. Me pareció desatinado el timing. Si una compañera está haciendo una entrevista, sea a él u a otra persona, esperás a que la nota salga al aire y después la posteás. En todo caso también podés poner ‘gracias Vero, gracias Cortá por Lozano‘. Creo que la mata la ansiedad. No lo hace de mala, pero la mata su ego porque el tema era con Mauro [Icardi]”.