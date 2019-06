La emoción de Marcelo Tinelli junto a sus cinco hijos

El conductor junto a sus hijos Crédito: Telefe

10 de junio de 2019 • 16:45

Marcelo Tinelli subió anoche al escenario para recibir el Martín Fierro en la categoría Mejor reality, pero la emoción mayor le llegó en el momento en que APTRA lo homenajeó por los treinta años de Showmatch. En el programa de América Pamela a la tarde, le hicieron una entrevista en la que se mostró muy emocionado.

"Mis hijos no estuvieron en mi primer programa éste año pero los cinco vinieron acá. Fue una sorpresa tremenda y hermosa tenerlos a los cinco acompañándome sobre el escenario", dijo Marcelo, abrazado a Micaela, Candelaria, Juanita, Francisco y el pequeño Lorenzo. "Fue un momento hermoso, que no me voy a olvidar más. Se me vinieron a la cabeza un montón de recuerdos. Porque que te hagan un homenaje en vida es realmente hermoso. Amo la televisión y que me hagan ese regalo es muy lindo".

Showmatch no sólo fue homenajeado, también se llevó una estatuilla en los Martín Fierro 03:40

Video

El periodista Pablo Layus le preguntó qué había pasado con la posibilidad de meterse en política.¿Se bajó? ¿Se arrepintió? Marcelo no dudó en su respuesta: "No se pudo concretar este año pero tengo vocación de servicio y no lo descarto. Seguramente sea la próxima. Y si no se da, también estará bien". Y agregó: "Los pobres necesitan una oportunidad. Fue claro el mensaje de Lizy Tagliani . Muy conmovedor. Los pobres son maltratados, puestos a un costado. La pobreza no se mide en números sino en los hospitales, cuando no los atienden y les dan turnos de acá a cinco meses. Eso no está medido. Estoy de acuerdo cien por ciento con lo que dijo Lizy".