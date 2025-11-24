Verónica Lozano compartió varias imágenes íntimas de la visita de Johnny Depp a la Argentina

Durante los diez días que estuvo en Argentina, Johnny Depp causó una verdadera revolución: la estrella de Hollywood participó de la avant premiere de su última película como director, viajó a La Plata donde fue ovacionado por miles de personas, disfrutó de la noche porteña con amigos, degustó los platos locales más famosos y se dio el gusto de vivir un partido de Boca Juniors en La Bombonera. Anoche, luego de la partida del actor, Verónica Lozano compartió en su cuenta de Instagram un álbum de fotos inédito de sus días con el protagonista de Piratas del Caribe.

Una de las postales que eligió compartir Vero Lozano de los días de Johnny Depp en su casa

Johnny Depp, su terapeuta Beechy Colclough y Copito, el fiel compañero de Lozano

“10 días con J and B. Johnny y Beechy”, escribió la conductora, en referencia al actor y a Beechy Colclough, su terapeuta, quien viajó a la Argentina junto a él. Lozano no sólo entrevistó a Depp en exclusiva en Cortá por Lozano, su programa de Telefe, sino que además lo alojó en su casa de San Isidro: su marido, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, es íntimo amigo del actor.

“Hicimos de todo, fuimos a la cancha de Boca, a La Plata, a la premiere de Modi; viniste a mi lugar de trabajo y fui feliz!”, enumeró emocionada la exmodelo.

Johnyy Depp junto a Juan Román Riquelme en la Bombonera

Depp y Corcho Rodríguez, bajo la mirada de Verónica Lozano

Otra de las postales del álbum íntimo de Vero Lozano sobre la visita al país de Johnny Depp

Lozano destacó, además, el cariño del público argentino por la estrella de Charlie y la fábrica de chocolate, los momentos que compartieron en la intimidad y la buena onda de Colclough. “Vi el amor de tu público, porté cartitas, dibujos y regalos llenos de amor para vos. Canto, tattoo y tragos. Beechy mi compañero de desayuno, café, juguito y medialunas”, sumó, y agregó en inglés un mensaje para Depp: “Los vamos a extrañar. Ahora puedo dormir como vos”, cerró con humor, entre emojis de risas y corazones.

En el extenso carrusel, Lozano eligió mostrar algunos fragmentos de sus días con Depp. En algunas fotos se lo ve en el jardín de su casa con Copito, su famoso perro; disfrutando de una comida al aire libre o compartiendo una cerveza en la mesa de la cocina. También posteó un video del partido de Boca y de la hinchada xeneize, una foto con Juan Román Riquelme y una escena dentro de un auto con Rodríguez.

Una postal del paso de Depp por La Plata

Además de sus compromisos laborales, Depp pudo despuntar el vicio de la música con su guitarra

Riccardo Scamarcio, el protagonista del film, también visitó Buenos Aires para la premiere

De inmediato, muchos famosos reaccionaron a la fotos. “Se ve linda de verdad tu vida Vero”, escribió la humorista Maitena. “En mi casa paró Johnny Tedesco”, bromeó el actor Pachu Peña. “Se quedó a vivir! La estaba pasando bien!”, destacó la vestuarista y panelista de Cortá por Lozano, Matilda Blanco.

A diferencia de su llegada y su estadía, la partida de Depp ocurrió de forma íntima: Verónica Lozano lo despidió con una historia en sus redes sociales junto a una foto de él con su perro Copito.

Los días de Depp en Argentina

Depp llegó al país el lunes 11 de noviembre para cumplir con compromisos vinculados con la avant premiere de Modigliani, tres días en Montparnasse, su nueva película como director. A partir de ese evento, su agenda se convirtió en una sucesión de actividades públicas y distintas apariciones que generaron repercusión mediática. La visita incluyó una entrevista en Cortá por Lozano; el estreno del film en un complejo de cines de Palermo; un viaje a La Plata, donde fue recibido por el intendente Julio Alak en una ceremonia en la que recibió la llave de la ciudad y una masterclass ante estudiantes, fanáticos y periodistas.

Copito, durante la visita de Depp

Depp y Rodríguez se tatuaron juntos en una señal de hermandad

La agenda del actor incluyó también momentos alejados de lo estrictamente institucional. Depp cenó en El Mercado, el restaurante del Faena Hotel, junto a Corcho Rodríguez. Tras la cena, se trasladaron al living del hotel, donde estaba tocando Lola and Bon Bon Club. Invitado por el clima distendido, se sumó a improvisar música junto a los integrantes de la banda, en un episodio que sorprendió a los presentes por la informalidad del momento.

También tuvo la posibilidad de presenciar el partido que Boca Juniors disputó frente a Tigre en La Bombonera por la última fecha del torneo local y fue parte del público que colmó el estadio. Su presencia en el estadio fue uno de los hechos más comentados de la noche, sobre todo porque se dio días después de la visita de Dua Lipa y Noel Gallagher.