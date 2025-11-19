Verónica Lozano apuntó fuerte contra Wanda Nara por la foto que se sacó Johnny Depp: “Le gana el ego”

Se desató una impensada guerra en Telefe tras las críticas de Verónica Lozano por la foto de Wanda Nara con Johnny Depp durante la visita del actor canal. En diálogo con Sálvese quien pueda (América TV) la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) salió al cruce y señaló que a la mediática le ganó el ego por adelantarse con un posteo en redes sociales antes de la famosa entrevista.

Días atrás, el actor estadounidense visitó la Argentina para presentar su película Modigliani, tres días en Montparnasse. En su recorrida de prensa pasó por los estudios de Telefe en Martínez y Lozano lo entrevistó por más de 30 minutos. Sin embargo, Nara se adelantó a la primicia y subió a Instagram un posteo con Depp, mucho antes que la presentadora se reuniera con él.

La semana pasada Verónica Lozano entrevistó a Johnny Depp y se desató la polémica por el gesto que tuvo Wanda Nara el mismo día Adrian Diaz Bernini - Prensa TELEFE

“No me enojé. Me parece que como compañera, me hubiera gustado que la foto la suba después del programa o incluso que hubiera agradecido a mi programa, pero Wanda es así. Le gana el ego y sus ganas de focalizar sus historias personales, pero no estoy enojada”, sostuvo Lozano, tajante.

“Vimos los clips de ella corriendo por detrás a Johnny para sacarse la foto. Decían que la confundieron con una empleada de limpieza”, acotó el notero. “No, eso no creo, si hubiera sido el caso. Él saludó a todo el mundo y no está mejor ni peor ser empleada doméstica”, detalló la conductora.

Más tarde, en LAM (América TV), Ángel De Brito dialogó con Lozano y fue directo al hueso con su pregunta: “¿Es cierto que no te gustó lo de Wanda, la foto y todo eso?”. Sin vueltas, la entrevistada respondió: “Yo me enteré cuando terminó el programa, no me gustó la forma. Porque sí, todos queremos sacarnos una foto con Johnny. En mi equipo también, todos cartoneamos a Johnny. Me pareció desatinado el timing. Si una compañera está haciendo una entrevista, sea a él u a otra persona, esperás a que la nota salga al aire y después la posteás. En todo caso también podés poner ‘gracias Vero, gracias Cortá por Lozano”.

Wanda Nara se fotografió junto a Johnny Depp la semana pasada y causó polémica con Verónica Lozano (Foto: Instagram/@wanda_nara)

Acto seguido, analizó: “Creo que la mata la ansiedad. No lo hace de mala, pero la mata su ego porque el tema era con Mauro [Icardi]“. En ese sentido, ejemplificó: ”De repente pasa que MasterChef está grabado con mucha antelación y yo un día vi unos elefantes y como una nena, me saqué fotos con esos elefantes. Y la productora me pidió que no la suba y no, yo eso lo respeto. Hay cosas de la televisión que hay que respetar”.

La reacción de Wanda Nara tras la polémica con Vero Lozano

Pese a que se generó una polémica mediática por el gesto de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), Lozano reveló que Nara le escribió después de la entrevista, le pidió disculpas y la felicitó. “Más allá del runrun, ella me dijo que es fanática y que quería sacarse una foto porque lo admiraba”, relató.

Verónica Lozano contó que Wanda Nara le pidió disculpas por su gesto

El polémico posteo de Wanda Nara

Días atrás, a través de su cuenta de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity publicó dos fotografías junto al director de Modigliani, tres días en Montparnasse y en una de ellas se los vio en un cálido abrazo. “Un día casual en el canal Telefe Johnny Depp thank you for your kind words (Johnny Depp, gracias por tus amables palabras)“, escribió la mediática.

Wanda Nara se fotografió junto a Johnny Depp (Foto: Instagram/@wanda_nara)

Las imágenes fueron interpretadas por la gran mayoría de los usuarios como una indirecta hacia Mauro Icardi, quien durante el juicio por el divorcio en Italia se refugió en el caso que experimentó el actor con su exesposa. “Cada cosa que hace Wanda supera a la anterior. La reina”; “Habría que inventarte, si no existieras, dios mío” y “Wanda hacés todo bien por Dios, qué haríamos sin vos en este país”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió Nara en su publicación.